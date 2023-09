L’ULTIMA FOLLIA DEI MANIACI DEL “POLITICAMENTE CORRETTO”: CENSURARE OVIDIO – NEGLI STATI UNITI IL POETA ROMANO MORTO 2 MILA ANNI FA È SOTTO ACCUSA PER I CONTENUTI SESSUALMENTE ESPLICITI PRESENTI NEL SUO CAPOLAVORO “LE METAMORFOSI” – I PISCHELLI AMERICANI VERGANO DEI SAGGI DAL TITOLO “PERCHÉ STIAMO LEGGENDO UN MANUALE SULLO STUPRO?" – SIAMO ALLA FOLLIA: AMANDA GORMAN, POETESSA AMATA DAI SACERDOTI DELLA "RELIGIONE" “WOKE”, HA IMPOSTO DI RADIARE DALLA TRADUZIONE DEI SUOI COMPONIMENTI SCRITTORI CHE AVEVANO LA SOLA COLPA DI ESSERE MASCHI, BIANCHI E NON GIOVANISSIMI...

Estratto dell’articolo di Marina Valensise per “il Messaggero”

ovidio

Strani tipi gli americani. Passano il tempo a produrre fiction piene di violenza, con tipi che fanno a botte per un nonnulla, stupri di studentesse in incontri alla cieca sui campus universitari con compagni un po' alticci. L'entertainement consiste nel sorbirsi con una birra in mano inseguimenti cruenti alla tv, con cadaveri martoriati che spuntano fuori da un cofano, bambine che assillano come un fantasma i loro assassini.

ovidio

E però a scuola, in nome del politicamente corretto, gli americani se la prendono con un povero poeta romano di duemila anni fa morto in esilio, Ovidio, e pretendono di abolire, cancellare, limitare la lettura del suo capolavoro, Le Metamorfosi, per i contenuti sessuali particolarmente forti, o di farle precedere da avvertimenti a protezione dei lettori più fragili. Addirittura alcune studentesse reagiscono indignate scrivendo saggi intitolati "Perché stiamo leggendo un manuale sullo stupro?".

SBANDAMENTO

Ma in questo modo si nega non solo la possibilità di dialogo con il mondo classico, ma la stessa libertà di pensiero, la cultura critica, mentre il mondo in balia dei nuovi censori si appiattisce sul canone del presente. A denunciare il rischio di sbandamento, connesso alla nuova e censura, paragonabile ai braghettoni imposti dalla Controriforma sui corpi nudi dipinti da Michelangelo alla Cappella Sistina, è un latinista di Siena, fondatore del centro Antropologia del mondo antico, e per anni professore a Berkeley.

AMANDA GORMAN CON IL LIBRO CALL US WHAT WE CARRY

Il merito di Maurizio Bettini è di prendere sul serio la cancel culture, la cultura della cancellazione, questa forma di radicalismo che in nome dell'eguaglianza e dell'antirazzismo vuole bandire le opere di autori che consideravano naturale la schiavitù e la sottomissione della donna.

CONTROVERSI

Bettini per farlo prende le mosse […] dalla polemica intorno alla traduzione dei versi di Amanda Gorman, la poetessa afroamericana assurta a gloria planetaria con l'insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca.

Costei ha imposto in Olanda e in Catalogna di radiare dalla traduzione ottimi scrittori che avevano la colpa di essere maschi, bianchi e non giovanissimi, per affidare i suoi versi a una traduttrice donna, giovane, attivista e possibilmente di colore, come se l'identità di genere e di razza fosse un requisito dirimente rispetto alla stessa competenza linguistica e letteraria. […]

amanda gorman 1

ABERRAZIONI

Il risultato è un saggio utilissimo per capire e per combattere le ultime aberrazioni contemporanee, come l'illusione di abolire il passato e fare a meno della storia, che anche in Italia hanno i loro fan, pur se non nelle forme estreme americane.

Perché sono il frutto del presente, in un mondo dominato h24 dal flusso dei media, con le stragi che si succedono alla pubblicità di un detersivo, dove lo spazio per guardare le cose in profondità, e spiegarle come in un'assonometria del tempo d'oggi, ogni giorno drasticamente si dilegua.

OVIDIO ARS AMATORIA 3 OVIDIO AMANDA GORMAN