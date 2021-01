L’ULTIMA PERCULATA – ALEC BALDWIN FA LO SHAMPOO AL PUZZONE, RISCRIVENDO IN CHIAVE IRONICA L’ULTIMO DISCORSO DI MCDONALD PER L'AUDIOLIBRO "HASTA LA VISTA, AMERICA": “QUANDO CENTINAIA DI MIGLIAIA DI CATTIVI HOMBRES SI SARANNO PRESENTATI NELLE CITTÀ MI DIRETE: “SIR, ABBIAMO BISOGNO CHE TORNI SUBITO…” – I PARAGONI CON GEORGE WASHINGTON, LA PRESA PER IL CULO SULLE MASCHERINE E LA MEGA FESTAZZA DI CAPODANNO A MAR-A-LAGO… VIDEO

L'atteso discorso di addio di Donald Trump è stato perculato dall’uomo che lo interpreta da anni, Alec Baldwin, che ha immaginato il presidente che avverte gli americani: «Presto direte, abbiamo bisogno che torni subito dopo che centinaia di migliaia di cattivi hombres si saranno presentati nelle tue periferie e nelle città»

Nel discorso, Trump-Baldwin si paragona a George Washington con la sua "grande e bella piantagione" e insiste sul fatto che il suo addio sia "volontario" dopo aver "deciso di non restare a Washington".

Baldwin, che ha interpretato Trump durante il “Saturday Night Live” negli ultimi quattro anni, ha ripreso il ruolo di presidente per l'audiolibro "Hasta la Vista, America" che fa la parodia al discorso di addio del presidente.

Il progetto di 42 minuti, scritto dallo scrittore Kurt Andersen e interpretato da Baldwin, è il seguito del libro del 2017 “You can't spell America without me: The really tremendous inside story of my fantastic first year as President Donald J. Trump (A so-called parody)”.

In un’anticipazione di tre minuti Baldwin è il presidente che avverte di una "presa di potere totale da parte dei comunisti": «Compagni americani, buon anno. Per un po’ sarete ancora liberi di dire Felice Anno Nuovo come se foste liberi a Capodanno di riunirvi e fare feste fantastiche e abbracciare, cantare e baciare senza mascherine», dice, riferendosi alla festa a Mar-a-Lago che ha infranto le restrizioni.

Poi si sente un mormorio in sottofondo e Trump corregge le sue parole sulle mascherine: «Va bene, con le mascherine, soprattutto se non siete immuni, come me e la mia famiglia. Ma presto, a marzo o aprile o in qualsiasi momento, provate a entrare in un ristorante o in un negozio, se non sono già tutti chiusi, e dite "Buon anno". Vi urleranno contro, vi sbatteranno fuori, anche se indossate una mascherina. L'America sarà di nuovo molto meno grande».

