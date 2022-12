L’ULTIMA STRATEGIA DI PUTIN: FAR PIOMBARE GLI UCRAINI AL BUIO E AL GELO – I BOMBARDAMENTI A TAPPETO DA PARTE DELLE FORZE RUSSE HANNO LASCIATO MILIONI DI UCRAINI SENZA ELETTRICITA’. A KIEV È STATA SOSPESA ANCHE LA FORNITURA D’ACQUA – IL CONSIGLIO UE HA ADOTTATO IL NONO PACCHETTO DI SANZIONI CONTRO MOSCA. COLPITE ANCHE QUATTRO EMITTENTI RUSSE, CHE NON POTRANNO PIÙ TRASMETTERE IN EUROPA…

1 – UCRAINA, RETE ELETTRICA IN EMERGENZA DOPO GLI ATTACCHI RUSSI

Da www.ansa.it

BOMBARDAMENTI A KIEV

L'operatore per l'energia elettrica ucraino Ukrenergo ha dichiarato lo stato di emergenza in seguito all'attacco missilistico russo di questa mattina, che ha provocato un calo di oltre il 50% del consumo energetico.

Kyrylo Tymoshenko, vice capo dell'ufficio presidenziale ucraino, ha dichiarato che in tutto il Paese si sta procedendo alla chiusura di emergenza dell'energia elettrica dopo che i missili russi hanno colpito strutture energetiche in diverse regioni. Ma non ha specificato quali strutture siano state colpite.

BOMBARDAMENTI A KIEV

I bombardamenti russi hanno compromesso l'erogazione dell'elettricità in varie regioni del paese, compresa la capitale Kiev -dove è stato sospesa anche la fornitura idrica- e anche la vicina Moldavia sta subendo interruzioni nel sistema elettrico, come ha reso noto la società

statale Moldelectrica, citata da Ukrinform. "Il rischio di interruzioni di corrente in Moldavia è molto alto", ha avvertito la società.

Nove centrali elettriche sono state colpite oggi dai missili russi, secondo un aggiornamento del ministro dell'Energia ucraino Herman Galushchenko, riferisce la Bbc. Le squadre di tecnici e ingegneri stanno calcolando l'entità del danno. Secondo la compagnia energetica nazionale ucraina più della metà dei consumatori in tutto il paese è stata colpita dagli effetti degli attacchi russi di oggi. Da parte sua, un portavoce dell'Aeronautica ucraina ha dichiarato che "la Russia questa mattina ha lanciato un grave attacco, con più di 60 missili. Il nemico

voleva distrarre in maniera l'attenzione della difesa antiaerea, per tenerla con il fiato sospeso".

2 – CONSIGLIO UE ADOTTA IL NONO PACCHETTO DI SANZIONI ALLA RUSSIA

Da www.corriere.it

URSULA VON DER LEYEN DURANTE IL COLLEGAMENTO DI ZELENSKY

«In risposta alla continua guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e alla gravità dell'attuale escalation contro i civili e le infrastrutture civili, il Consiglio Ue ha adottato oggi un nono pacchetto di nuove misure volte ad aumentare la pressione sulla Russia e sul suo governo». Lo fa sapere il Consiglio in una nota.

Tra gli enti sanzionati dal nono pacchetto sanzioni dell'Ue figurano anche quattro grandi emittenti russe: NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV e Pervyi Kanal (Primo Canale). Le emittenti non potranno più trasmettere in Europa, sia via satellite che via web o app.

3 – La Casa Bianca ha informato il Congresso che la riconquista della Crimea è possibile

Da www.corriere.it

BOMBARDAMENTI A KIEV

Un funzionario dell'Amministrazione Biden, in un briefing che si è svolto a fine novembre, ha riferito ad alcuni membri del Congresso che l'Ucraina ha le capacità militari per riconquistare la Crimea. Lo riporta Nbc News, citando fonti dell'Amministrazione. Da parte di alcuni funzionari, riferisce ancora l'emittente Usa, c'è la preoccupazione che un'offensiva militare su larga scala con obiettivo la penisola occupata possa spingere Vladimir Putin a impiegare armi nucleari. Nel corso del briefing con i membri del Congresso, il funzionario dell'Amministrazione ha anche riferito che tuttavia gli ucraini non hanno come obiettivo a breve termine la riconquista della Crimea e che un'offensiva militare sulla penisola non è imminente.

