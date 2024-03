L’ULTIMA TROLLATA DI BALENCIAGA – LA MAISON STA TENTANDO DI INTORTARE I SOLITI ALLOCCONI RIFILANDO LORO UN BRACCIALE CHE ALTRO NON È CHE UN ROTOLO DI SCOTCH: UNA STRONZATA COLOSSALE CHE COSTA “SOLO” 3MILA EURO SOLO PERCHÉ SOTTO IL NASTRO SI INTRAVEDE LA SCRITTA DELLA CASA DI MODA – NON È LA PRIMA VOLTA CHE BALENCIAGA PRENDE PER IL CULO GLI APPASSIONATI DI MODA: DAI SACCHI DELLA MONNEZZA A…

Tommaso Rodano per il "Fatto quotidiano"

il bracciale scotch di balenciaga 7

Non sempre ricchezza e stupidità si manifestano insieme, ma quando succede i risultati sono spettacolari: l’ultimo bracciale di lusso lanciato da Balenciaga è un rotolo di scotch, ma costa tremila euro. “Pare un normalissimo nastro trasparente usato per imballare scatoloni – spiega Vanity Fair – se non fosse perla scritta in bianco su un riquadro blu della griffe insieme a‘adhesive’in rosso”.

L’autore dell’articolo va in brodo di giuggiole: “È ancora una volta la cifra stilistica dello stilista georgiano (Demna Gvasalia, ndr) a parlare, fondata sull’idea che per innovare bisogna destrutturare la realtà (...) anche con un pizzico di ironia”. Ah, ecco. Non è scotch, si chiama “destrutturare”.

il bracciale scotch di balenciaga 6

Il pizzico di ironia diventa un enorme pugno di comicità quando si legge il valore dell’opera d’arte: “Ovviamente parliamo di un oggetto di lusso ed è dunque facile intuire che il prezzo sia esoso. Infatti il costo per il tape bracelet Balenciaga si aggira intorno ai 3mila euro”. Contenti voi.

il bracciale scotch di balenciaga 4 il bracciale scotch di balenciaga 3 il bracciale scotch di balenciaga 1 il bracciale scotch di balenciaga 2 il bracciale scotch di balenciaga 5