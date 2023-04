3 apr 2023 18:07

L’ULTIMO CLINT – A 93 ANNI EASTWOOD POTREBBE RITIRARSI DAL CINEMA: PARE CHE L’ATTORE VOGLIA DIRE ADDIO AI SET, NON PRIMA DI GIRARE IL SUO ULTIMO FILM DI FINE CARRIERA CHE HA IL TITOLO PROVVISORIO DI JUROR #2 - IL THRILLER È LA STORIA DI UN GIURATO IN UN PROCESSO PER OMICIDIO CHE DEVE AFFRONTARE IL DILEMMA SE MANIPOLARE LA GIURIA PER SALVARSI O RIVELARE LA VERITÀ… VIDEO