L’ULTIMO COLPO DI TESLA DI ELON MUSK: VUOLE COSTRUIRE UNA CITTÀ! – L’UOMO PIÙ RICCO DEL MONDO STA PENSANDO DI TIRARE SU UN AGGLOMERATO URBANO IN TEXAS PER I DIPENDENTI DELLE SUE SOCIETÀ: IL NOME SCELTO SAREBBE SNAILBROOK, E IL FONDATORE DI TESLA AVREBBE GIÀ ACQUISTATO PIÙ DI 14 CHILOMETRI QUADRATI DI TERRENO (POCO MENO DI UN DECIMO DI MILANO). L’OBIETTIVO OVVIAMENTE NON È IL BENESSERE DEI LAVORATORI, MA LA PRODUTTIVITÀ: STANDO PIÙ VICINI AL LAVORO, SARANNO SEMPRE A DISPOSIZIONE DEL LORO “PADRONE”…

Estratto dell’articolo di Marina Palumbo per www.lastampa.it

elon musk

Una città intera, dove i dipendenti delle sue società possano trasferirsi per vivere e lavorare, poco distante da Austin in Texas. È il nuovo progetto del vulcanico Elon Musk, che per la cittadina avrebbe anche trovato già il nome: Snailbrook. Secondo un’inchiesta del Wall Street Journal, l’imprenditore attraverso alcune entità legate alle sue controllate avrebbe già acquistato oltre 14 chilometri quadrati di terreno – poco meno di un decimo del comune di Milano – vicino alla capitale del Texas.

progetto di snailbrook la citta di musk in texas

Musk vorrebbe costruire oltre cento abitazioni e i servizi connessi, come piscine e aree sportive, per i dipendenti di Tesla, Boring Co. e SpaceX, le cui sedi principali si trovano nell’area. L’obiettivo è quello di avere degli appartamenti più vicini ai luoghi di lavoro e con costi per l’affitto inferiori a quelli di mercato. Il nome della cittadina sarebbe un omaggio alla mascotte di The Boring Company, azienda di costruzione di tunnel e di infrastrutture dell’imprenditore il cui simbolo è una lumaca soprannominata Gary. [...]

fabbrica tesla fabbrica tesla austin texas progetto di snailbrook la citta di musk in texas