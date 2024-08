6 ago 2024 19:16

L’ULTIMO SELFIE – È MORTO DOPO UN VOLO DI 25 METRI GIANCARLO ZICARI, INGEGNERE ITALIANO DI 49 ANNI IN VACANZA A BALI CON LA COMPAGNA: I DUE SI STAVANO SCATTANDO UNA FOTO QUANDO LA RINGHIERA DI PROTEZIONE DAVANTI ALLA CASCATA HA CEDUTO, FACENDOLI PRECIPITARE ENTRAMBI NEL VUOTO – LEI HA RIPORTATO FERITE LIEVI ED È RICOVERATA IN OSPEDALE. PER IL COMPAGNO NON C’È STATO NULLA DA FARE…