Estratto dell’articolo di Jacopo Iacoboni per “La Stampa”

alexei navalny

Gli stessi che l'hanno molto probabilmente avvelenato, adesso faranno le analisi chimiche per poi comunicare al mondo di cosa è morto. Sentite chi, e per quale lunga serie di indizi.

Il corpo di Alexey Navalny non sarà consegnato alla madre e ai familiari prima di (almeno) 14 giorni.

[…] Se passano quattro, massimo cinque giorni dalla morte, le tracce di Novichok vengono cancellate. E Yulia Navalnaya nel suo commovente discorso l'ha detto anche, molto chiaramente: «Era impossibile spezzare mio marito. Ecco perché Putin lo ha ucciso. Con vigliaccheria e vergognosamente, senza mai pronunciare il suo nome. Nascondono il suo corpo... Finché non scompariranno le tracce dell'ultimo Novichok di Putin». […]

NAVALNY E LA MOGLIE YULIA

Il primo a far capire che i sospetti di un nuovo avvelenamento su Navalny erano fortissimi […] è stato Alexander Polupan, un medico-rianimatore che conosce meglio di tutti la storia del primo avvelenamento di Navalny, quello avvenuto nell'agosto 2020 in Siberia. Dopo che Navalny fu avvelenato, a Polupan fu permesso di vedere il dissidente in un ospedale di Omsk.

Fu lui […] a insistere e a battersi per un trasferimento immediato all'estero, e Polupan fece parte della commissione che decise di trasportare Aleksey in Germania. Yulia Navalnaya cercò molto attivamente di convincere medici e funzionari dei servizi a consegnarle suo marito per farlo curare in Germania. Si rivolse persino pubblicamente a Putin – cosa che le deve essere costata moltissimo, considerando lo schifo che prova per quest'uomo.

ultimo video di alexei navalny dal carcere 3

Intervenne Angela Merkel, molto colpita anche da Yulia. Dopo di che Navalny poté essere portato a Berlino, per essere curato e salvato. Polupan ha cominciato a pensare subito a un nuovo avvelenamento. Ora Yulia l'ha detto: Aleksey è stato di nuovo avvelenato. Di nuovo con il Novichok. «Sappiamo tutto, anche i nomi, e li faremo presto, uno a uno», ha detto mentre annunciava che si accinge a prendere il testimone di Navalny.

Chi sono questi nomi? È possibile provare a ipotizzare la pista più seguita, in questo momento? I principali collettivi investigativi indipendenti russi stanno puntando direttamente, con poche esitazioni, verso l'Fsb, i servizi interni di Putin, i successori infami del Kgb. E in particolare verso uno dei suoi "squadroni della morte".

VLADIMIR PUTIN VI OFFRE UNA TAZZA DI TE'

Mediazona, attraverso le telecamere stradali, ha rintracciato un convoglio […] che si muove tra la sede della prigione "Lupo Polare" e la città più vicina, Salekhard, la notte successiva alla morte di Navalny. Sette ore prima circa dell'arrivo della povera madre di Navalny al carcere, stavano nascondendo le tracce dei loro orrori. Per darlo a chi, quel corpo?

Christo Grozev di Bellingcat ricorda che «la volta precedente che l'Fsb ha rapito il corpo in coma di Navalny, poi ha passato due giorni a "ripulire il corpo" e i suoi vestiti dalle tracce di Novichok, prima di (pensare) di poterlo consegnare in tutta sicurezza».

Ora siamo precisamente in questa fase: stanno manipolando il povero corpo morto, per nascondere le tracce. Nel frattempo il provider delle telecamere a circuito chiuso di tutta Salekhard, la città di 50mila persone dove il corpo di Navalny è stato portato nella notte dell'assassinio, ha chiuso l'accesso a tutte le immagini e alle telecamere. Qualcosa che evidentemente può avvenire solo su richiesta dei servizi segreti federali, l'Fsb.

Secondo fonti bene informate su questo dossier, c'è un solo un ente governativo russo che può gestire la pratica terribile degli "esami" post mortem (per occultare le prove) in un caso dell'importanza di Navalny: è l'Istituto di Forensica Criminale dell'Fsb, che già fu dietro il tentativo del 2020 di avvelenare Navalny, ed ebbe l'incarico di «ripetere la perizia» anche sul corpo di Boris Nemtsov.

IDENTIFICAZIONE MANIFESTANTI CHE COMMEMORANO NAVALNY A MILANO

Ci sono tre figure apicali, che gestiscono il programma di ricerca e avvelenamenti dell'Fsb. Il più basso è il colonnello Stanislav Makshakov, che è in contatto con gli "squadroni della morte" Fsb sul campo. Makshakov riferisce al generale Kirill Vasilyev, direttore dell'Istituto di Criminalistica dell'Fsb. Vasilyev a sua volta è subordinato al generale Vladimir Bogdanov, ex capo dell'Istituto di Criminalistica e poi a capo della sua entità madre, il "Centro tecnologico speciale" dell'Fsb. Le analisi sul corpo, fatte fare agli stessi specialisti in assassinio. Un capolavoro del gulag.

