L’ULTIMO SUCCESSO DI BIDEN: FARSI SFANCULARE DA OLENA ZELENSKA E YULIA NAVALNAYA – LE DUE HANNO MANDATO A MONTE IL PIANO DI “SLEEPY JOE” DI AVERLE, SEDUTE ACCANTO ALLA MOGLIE JILL, AL DISCORSO PER LO STATO DELL’UNIONE – LA MOGLIE DI NAVALNY DICE DI ESSERE STANCA E VUOLE DEL TEMPO PER RIPRENDERSI DALLA MORTE DEL MARITO. E LA SIGNORA ZELENSKY, VISTI I SONDAGGI DELLE PROSSIME ELEZIONI NEGLI USA, PREFERISCE MANTENERSI EQUIDISTANTE DA DEM E REPUBBLICANI – MA C’È DI PIÙ: LE DUE DONNE SI DETESTANO VISTO CHE…

Estratto dell’articolo di Daniele Raineri per “la Repubblica”

L’idea era scenografica. Questa sera il presidente Biden avrebbe cercato la moglie Jill durante il discorso sullo stato dell’Unione davanti al Congresso e le telecamere l’avrebbero inquadrata: di fianco a lei da una parte Olena Zelenska, moglie del presidente ucraino, e dall’altra parte Yulia Navalnaya, moglie del dissidente russo morto in carcere tre settimane fa. Il simbolismo sarebbe stato potente, due donne di nazionalità diversa che rappresentano la lotta contro il sistema di potere putiniano a fianco della famiglia Biden, ma l’idea è rimasta sulla carta perché entrambe hanno rifiutato l’invito della Casa Bianca.

Zelenska, dice il comunicato ufficiale, aveva preso impegni precedenti con un orfanotrofio di Kiev.

La giustificazione però suona strana perché ci si aspetta che durante il discorso Biden farà di nuovo pressione sul Congresso per l’approvazione di un pacchetto di aiuti militari all’Ucraina che vale sessanta miliardi di dollari – e l’esercito di Kiev ne ha bisogno estremo.

È possibile che, a otto mesi dalle elezioni presidenziali che potrebbero far tornare Donald Trump alla Casa Bianca, il presidente ucraino […] abbia deciso di apparire meno legato a Biden e più equidistante.

In questi mesi i commenti di Zelensky a proposito di Trump erano stati molto duri […] Adesso potrebbe tentare una manovra di avvicinamento morbido, considerato che i trumpiani per ragioni ideologiche bloccano gli aiuti a Kiev ma l’ex presidente non ha mai detto, per ora, che non sosterrebbe Zelensky ma soltanto che trasformerebbe il pacchetto di aiuti in un prestito di guerra.

C’è una seconda ipotesi. Gli ucraini non hanno mai apprezzato Navalny in vita perché si era dichiarato a favore dell’annessione della Crimea nel 2014 e non hanno cambiato idea soltanto perché nel frattempo è diventato un martire politico della lotta alla corruzione in Russia. Molti ucraini considerano la morte di Navalny una storia fra russi che non li riguarda. È possibile che Zelenska non volesse apparire vicino alla Navalnaya per questo motivo, e nel frattempo anche la russa ha declinato l’invito della Casa Bianca perché – dice – è molto affaticata e deve recuperare. Fonti da Kiev dicono che Zelenska abbia rifiutato senza sapere che la Navalnaya non sarebbe venuta.

