6 apr 2023 19:42

L’ULTIMO TRAGICO WOODY – IL REGISTA WOODY ALLEN DIRÀ ADDIO AL CINEMA CON UN FILM IN FRANCESE, GIRATO IN FRANCIA E SOLO CON ATTORI FRANCESI: LA PELLICOLA DI 90 MINUTI È GIRATA INSIEME AL GRANDE DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA VITTORIO STORARO. CHI LO HA VISTO, LO HA DEFINITO UNO DEI MIGLIORI DEL REGISTA AMERICANO – IL FILM, CHE IN FRANCESE SI CHIAMA "COUP DE CHANCE", È UNA SORTA DI GIALLO E… - VIDEO