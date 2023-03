8 mar 2023 17:05

L’ULTIMO TREND TRA I GIOVANISSIMI È SCAMBIARSI PARERI SU TIKTOK SUGLI PSICOFARMACI ASSUNTI, CON TANTO DI PAGELLE: “RISPERIDONE? NON MI HA FATTO UN GRANCHÉ, 5/10. XANAX: 4/10, FA SCHIFO QUELLA ROBA. ABILIFY: IL FARMACO DEL DEMONIO, HO AVUTO TUTTI GLI EFFETTI COLLATERALI POSSIBILI” – UNA MODA CHE NON SOLO SVELA LA SOLITUDINE DI ALCUNI RAGAZZI IN CERCA DI ATTENZIONI SUI SOCIAL, MA CHE È ANCHE PREOCCUPANTE VISTO CHE SI TRATTA DI PSICOFARMACI E NON DI MASCARA...