4 lug 2023 19:28

L’UNICA COSA CHE HA SPAZZATO VIA SONO STATI VENTICINQUE ANNI DI RICERCHE – UN ADDETTO ALLE PULIZIE AL RENSSELAER POLYTECHNIC INSTITUTE DI TROY, NEGLI USA, HA MANDATO IN FUMO ANNI DI STUDI, SPEGNENDO UN FRIGORIFERO CHE CONTENEVA MICRORGANISMI UTILIZZATI IN OLTRE DUE DECENNI IN BIOLOGIA E IN CHIMICA – L’UOMO SI È GIUSTIFICATO DICENDO CHE IL FRIGO FACEVA TROPPO RUMORE, MA L’UNIVERSITÀ HA DECISO DI CHIEDERGLI UN MEGA RISARCIMENTO PARI A…