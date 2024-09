29 set 2024 18:00

L’UNICO “PIPPONE” DI CUI NON CI STANCHIAMO MAI! – PIPPO BAUDO È COMPARSO DI NUOVO IN PUBBLICO AL COMPLEANNO DI PIERFRANCESCO PINGITORE A SEZZE, IN PROVINCIA DI LATINA – IL PRESENTATORE 88ENNE, IN SEDIA A ROTELLE, QUALCHE MESE FA AVEVA RACCONTATO DI AVER AVUTO QUALCHE PROBLEMA AL GINOCCHIO, SMENTENDO LE FAKE NEWS CHE LO VOLEVANO IN FIN DI VITA PER PROBLEMI AL CUORE…