L’UNIONE FA LA FORZA - LORENZO MIELI E MARIO GIANANI FONDANO UNA NUOVA SOCIETÀ E ANNUNCIANO DI AVER FIRMATO UN ACCORDO DI CO-PRODUZIONE CON IL GRUPPO FREMANTLE, CHE PREVEDE UNA COLLABORAZIONE SU DIVERSI PROGETTI - TRA QUELLI IN PRODUZIONE E POST-PRODUZIONE, CI SONO IL NUOVO FILM DI PAOLO SORRENTINO, "QUEER" DI LUCA GUADAGNINO, LA NUOVA PELLICOLA DI GABRIELE MAINETTI, "MARIA" DI PABLO LARRAÍN E LE SERIE "M. IL FIGLIO DEL SECOLO" DI JOE WRIGHT E "IL MOSTRO" DI STEFANO SOLLIMA…

1. FREMANTLE, GIANANI E MIELI FONDANO UNA LORO NUOVA SOCIETÀ

LASCIANO I RISPETTIVI RUOLI E FIRMANO ACCORDO DI CO-PRODUZIONE

(ANSA) - Fremantle, Mario Gianani e Lorenzo Mieli annunciano una nuova formula di collaborazione, in seguito alla decisione dei due produttori di intraprendere una nuova avventura imprenditoriale con una loro nuova società. Gianani e Mieli hanno lasciato i rispettivi ruoli di ceo di Wildside e di The Apartment e, contestualmente, hanno firmato un accordo di co-produzione con il gruppo Fremantle che prevede una collaborazione su diversi progetti. Tra quelli in produzione e post-produzione, ci sono: il nuovo film di Paolo Sorrentino, Limonov - The Ballad di Kirill Serebrennikov, Queer di Luca Guadagnino con protagonista Daniel Craig, il nuovo film di Gabriele Mainetti, Maria di Pablo Larraín con Angelina Jolie e le serie M. Il figlio del secolo di Joe Wright e Il Mostro di Stefano Sollima.

Wildside e The Apartment - spiega una nota del gruppo - restano pienamente operative con una nuova leadership già insediata, che sarà poi annunciata. Con una comunicazione separata, Gianani e Mieli forniranno presto ulteriori dettagli sulla loro nuova società. "Sono davvero felice - commenta Andrea Scrosati, Group coo e Continental Europe ceo di Fremantle - di continuare a collaborare con Lorenzo e Mario in questa nuova formula, che garantisce la prosecuzione assieme di progetti che sono nati in The Apartment e Wildside sotto la loro guida e la loro visione.

Dopo aver realizzato insieme, negli anni, decine di progetti straordinari, questo accordo è la base per continuare a realizzarne molti altri in futuro". Gianani e Mieli sottolineano: "Lavorare con Fremantle negli ultimi quattordici anni è stata un'avventura estremamente importante, emozionante e grandiosa. Abbiamo messo tutta la nostra energia e passione per contribuire a rendere Fremantle un luogo di successo e di creatività innovativa e provocatoria.

Siamo grati per il supporto, la libertà e la fiducia che Fremantle ci ha dato. Questa nuova avventura imprenditoriale soddisfa il nostro desiderio di nuove sfide e obiettivi, e siamo felici e orgogliosi di annunciare questo accordo che ci consentirà di continuare a produrre con Fremantle film e serie straordinarie come quelle fatte nel corso degli anni. Vogliamo ringraziare tutte le centinaia di persone con cui abbiamo lavorato all'interno di Fremantle. E un ringraziamento speciale ad Andrea Scrosati, senza il quale molti dei nostri successi, compreso questo accordo, non sarebbero mai stati possibili".

2. FREMANTLE, NUOVA LEADERSHIP PER THE APARTMENT E WILDSIDE

ANNAMARIA MORELLI E SONIA ROVAI AMMINISTRATRICI DELEGATE

(ANSA) - Fremantle annuncia la nomina di Annamaria Morelli amministratrice delegata di The Apartment e Sonia Rovai amministratrice delegata di Wildside, dopo l'uscita di Lorenzo Mieli e Mario Gianani, che fonderanno una loro nuova società. The Apartment e Wildside, società del gruppo Fremantle - spiega una nota - continueranno ad avere piena autonomia editoriale e a coordinarsi dal punto di vista organizzativo con Fremantle.

The Apartment e Wildside, con Morelli e Rovai, proseguiranno il lavoro con quegli stessi talenti, che negli ultimi anni, hanno firmato progetti di grande successo e che hanno reso le due società tra le più importanti case di produzione a livello internazionale.

"Annamaria Morelli e Sonia Rovai - sottolinea Andrea Scrosati, Group coo e Continental Europe ceo di Fremantle - hanno visione, competenza e passione. E io sono felice di dare loro il benvenuto a The Apartment e Wildside, due realtà che hanno fatto di queste doti quel valore aggiunto che ha attratto alcuni tra i migliori talenti, italiani e internazionali.

Per questi talenti siamo e continueremo a essere la loro casa". "Condividiamo la stessa passione per la creazione di storie indimenticabili, esclusive e inclusive con l'ambizione di portarle al pubblico internazionale", dice Morelli. Per Rovai, "diventare ceo di Wildside è un privilegio e una grande sfida al tempo stesso. Wildside è sinonimo di eccellenza e professionalità nel mondo della produzione ed è il risultato del grande lavoro di Mario Gianani che ha formato un gruppo di persone e di talenti di alto livello".

