L’UOMO CHE OGGI HA ACCOLTELLATO ALCUNI BAMBINI E UN ANZIANO AD ANNECY, IN FRANCIA, SI CHIAMA ABDALMASIH E DIC SOSTIENE DI ESSERE UN “CRISTIANO DI SIRIA”. SECONDO I TESTIMONI, MENTRE SI SCAGLIAVA CONTRO I BIMBI AVREBBE URLATO “IN NOME DI GESÙ”, MOSTRANDO IL CROCIFISSO CHE AVEVA AL COLLO – DEI 4 BAMBINI FERITI, DUE SONO IN CONDIZIONI MOLTO GRAVI: UN TEDESCO DI 22 MESI E UN INGLESE DI DUE ANNI…

(ANSA) - Abdalmasih H, l'attentatore che oggi ha accoltellato alcuni bambini e un anziano ad Annecy, si dichiara "cristiano di Siria". E' questa anche la sua appartenenza religiosa secondo quanto emerge dai documenti di richiesta di asilo in Francia. Fonti vicine all'inchiesta fanno sapere che al momento dell'arresto aveva con sé una croce cristiana.

ANNECY, ABDALMASIH È PAPÀ DI UNA BAMBINA DI 3 ANNI

(ANSA) - Abdalmasih H, l'attentatore che questa mattina a Annecy si è lanciato contro bambini di 3 anni ferendone 4, è lui stesso padre di una bambina, avuta dalla sua ex compagna, in Svezia, tre anni fa. La tv BFM ha contattato la donna, che ha raccontato di aver incontrato Abdalmasih - in Svezia dal 2013 - cinque anni fa in Turchia. L'uomo è originario della città di Hassake, in Siria, dove c'era una grossa comunità cristiana fino al 2011 e poi è stata teatro di violenti conflitti.

La coppia, ha riferito la donna, ha abitato a Trollhattan, in Svezia, ed ha avuto una bambina che oggi ha 3 anni. Sia lei, sia Abdalmasih seguivano dei corsi a distanza per una formazione da infermieri. Si sono separati, ha raccontato la donna, circa 8 mesi fa e da circa quattro non aveva più notizie dell'ex compagno. Sapeva soltanto che aveva lasciato la Svezia per trasferirsi in Francia, ad Annecy. La ex compagna lo descrive come una "persona gentile", che si è sempre occupata della loro bambina.

ANNECY, TRA BAMBINI FERITI DUE FRATELLINI DI 2 E 3 ANNI

(ANSA) - I più gravi fra i 4 bambini feriti dalle coltellate del siriano Abdal sono fratello e sorella, rispettivamente di 2 e 3 anni: lo si apprende da fonti dell'inchiesta, secondo le quali i piccoli sono entrambi in condizioni molto gravi. Gli altri due bambini sono un bimbo tedesco di 22 mesi e un bambino inglese di 2 anni. Due adulti sono fra i feriti, entrambi uomini. Uno ha 78 anni ed è grave.

PROCURATRICE, 'NESSUN MOVENTE TERRORISTICO' AD ANNECY

(ANSA) - Al momento "non emerge alcun movente terroristico" nell'attentato di Annecy commesso da un siriano contro diverse persone fra cui dei bambini: lo ha detto in una conferenza stampa in riva al lago di Annecy, trasmessa in diretta tv, la procuratrice Line Bonet-Mathis. Parlando al fianco della premier Elisabeth Borne, la Bonet-Mathis ha aggiunto che l'attentatore è in stato di fermo, "ferito solo in modo lieve". I 4 bambini accoltellati "sono tutti in gravi condizioni". La premier Elisabeth Borne ha confermato che il siriano non era schedato ed era sconosciuto ai servizi di informazione. La Borne ha precisato che non sono conosciuti "antecedenti psichiatrici" dell'assalitore.

MEDIA, ATTENTATORE DI ANNECY HA GRIDATO 'IN NOME DI GESÙ'

(ANSA) - Secondo testimoni ascoltati da giornalisti della tv BFM, l'attentatore siriano di Annecy, Abdalmasih, avrebbe gridato - scagliandosi contro i bambini - "in nome di Gesù". Al tempo stesso, l'accoltellatore avrebbe mostrato una medaglia che aveva appesa al collo, forse il crocifisso, che gli è stato poi trovato al momento dell'arresto.

Uno dei giornalisti di giudiziaria di BFM TV, Maxime Brandstaetter, spiega di aver visionato con altri un video nel quale si vede l'attentatore correre verso le vittime tenendo alto con la mano il medaglione o il crocifisso che aveva al collo. Abdalmasih, secondo il giornalista, aveva anche un libro di preghiere.

