Barbara Costa per Dagospia

valentina nappi dredd

"Morto" un pene, se ne fa un altro! Il giorno che Rocco Siffredi appenderà il pene al chiodo, al porno mancherà ma il porno non si fermerà, perché, per un pene che va, ce n’è sempre un altro che ci dà e ci ridà, e in questo caso specifico è di Rocco poco più giovane, e più abbondante!!! Eccomi di nuovo a parlare di lui, ma come di lui chi!??? Lui, Dredd Il Grande!!! Lui, il pene più grosso del porno, 30 (ufficiali, ma sono di più) cm di porno grazia!

valentina nappi dredd (2)

Dredd ha 51 anni e l’ha giurato: è pronto a pornare per altri 10, a fondo trapanare le più temerarie p*ssere in circolazione, e Dredd è di parola: mai ha pornato quanto questi ultimi tempi. Milf, teen, vecchie, nuove, ma meglio se due alla volta! A scorrere le nuove uscite, ti gira la testa, come assicurano giri alle ragazze infilzate da un così esagerato sviluppo penico! Scaricati il (e su il) 3some di Dredd con Nicole Doshi e Elle Lee, e quello di Dredd con Kylie Rocket e Scarlit Scandal, e guarda quest’ultima, come, golosa, gli lecca i testicoli…

Solo a sbirciare le foto di scena, ti viene una voglia… e che io al momento a forza mi faccio passare, ché voglio dirti dei grattacapi che a Dredd il suo caz*one dà, e di preciso: come si sta con una proboscide simile? Dredd magnificamente, chi gli sta intorno meno. Dredd dice che lui preferisce indossare gli slip e elastici e rinforzati rispetto ai boxer, la sua mazza vi sta meno libera ma più sotto controllo (ragazzi lo so, la questione mutanda diverge, la lascio aperta…), perché dice che le donne lì lo fissano, vestito, e che gli uomini lì vanno fissi a scherzare, e che il suo penone è fin troppo al centro dell’attenzione.

dredd tw (3)

Va bene sul lavoro, è grazie a lui che Dredd fa la bella vita, e tuttavia, sarà per tale esuberanza di misure che non trova una moglie? Dredd ha avuto lunghe convivenze, e però vuoi per la gelosia del porno, vuoi per il suo essere troppo gattaro, o per il suo mood di vita old-style, non sono durate. Ma c’è una novità: ospite di un pod-cast, Dredd ha rivelato di essere in fase poliamorosa, e di dare il suo cuore e ogni suo cm d’amore a più donne insieme (Dredd è etero).

dredd alexis tae

A cui vanno aggiunte quelle che "ama" sui set, e sul suo OnlyFans, e altrui. Se Dredd rivela che ci sono colleghe che si rifiutano di girare con lui e specie di farci anale (che è la leccornia che i suoi fan cercano e vogliono), ehi, sono manfrine e scuse, perché, dai, c’è la fila di attrici bagnate al solo pensarlo! Rifiutare di girare una o più scene nel porno è un diritto, sacro e inamovibile, e prepararsi fisicamente ad "accogliere" Dredd per una donna è oberante, sì, ma… a notare le prenotazioni di lavoro che ha Dredd, dove stanno tutte 'ste titubanti? Mah.

Dredd l’ha confessato: lui porna meglio oggi a 51 anni rispetto a quando ha iniziato nel 2009. Dredd smentisce che l’età comporti meno vigore. Lui sc*pa più e meglio ora, e lo prova e testimonia la connessione mentale e fisica che con le partner instaura. Le capisce meglio, di conseguenza sa come sc*parsele al meglio. Ma per reggere un ritmo tale, è dovere di un pornoattore, e più se è a 50 primavere e oltre, abbracciare dieta ferrea ed esercizio fisico importante.

valentina nappi dredd (3)

E Dredd è alla ricerca di un nuovo personal trainer: l’ultima, una donna, non lo segue più, è la "colpa" è di Dredd. Lui ammette che, essendo questa personal trainer super preparata ma pure fascinosa… insomma… con lei Dredd ha avuto un (ma piccolo, eh!) principio di erezione, e per principio, in Dredd, sta per alzata evidente… Dredd se ne scusa, di questo "incidente", e con sincerissimo imbarazzo, ma la personal trainer l’ha mollato. Dredd ci tiene a precisare che lui il suo pene mai l’ha misurato, e nemmeno di circonferenza, è certo vi siano colleghi più dotati di lui, ma è lui a riscuotere un successo straordinario di pubblico.

dredd up your ass

E Dredd si è stancato: basta scrivergli sui social che il suo pene è allungato dal chirurgo! Il suo pene è come mamma l’ha fatto, ma che chirurgo! Se fosse davvero andato a farselo allungare, perché se lo sarebbe fatto rifare curvato a destra? (e pensa se non fosse curvo, quanto lungo sarebbe!!!) Si sfati questo mito: i pornoattori non hanno il pene chirurgicamente aiutato, ce l’hanno più lungo e largo della media per dono di natura. E poi un allungamento chirurgico del pene non può andare oltre i 2/3 cm, ed è riservato a seri e medici comprovati casi di micro peni.

