L’UOMO MORTO NELLA NOTTE TRA SABATO E DOMENICA MENTRE PROVAVA AD ENTRARE NELLA SEDE SKY DI ROGOREDO, VICINO MILANO, SI CHIAMAVA GIOVANNI SALA – DAI PRIMI RILIEVI SEMBRA CHE IL 34ENNE FOSSE SOTTO EFFETTO DI CANNABIS E COCAINA - QUANDO HA PROVATO A ENTRARE NEGLI UFFICI È STATO FERMATO DA DUE GUARDIE GIURATE E DOPO POCO È DECEDUTO - VENERDÌ PROSSIMO L’AUTOPSIA PER STABILIRE COSA ABBIA PROVOCATO LA SUA MORTE...

Estratto dell’articolo di Rosario De Raimondo per www.repubblica.it

SEDE SKY MILANO ROGOREDO

Sarà effettuata venerdì prossimo l'autopsia sul corpo di Giovanni Sala, il 34enne morto nella notte tra sabato e domenica dopo essere stato bloccato da due guardie giurate. Aveva tentato di introdursi nella sede di Sky a Rogoredo, nel Milanese. Sala era residente a Germignaga (Varese), e originario di Palermo. Dai primi rilievi, nel suo corpo sono state trovate tracce di cocaina e cannabis. I due addetti alla sicurezza di Italpol sarebbero stati temporaneamente sospesi, anche a loro tutela.

SEDE SKY MILANO ROGOREDO

Nell'inchiesta per omicidio colposo della squadra Mobile di Milano guidata da Marco Calì, e coordinata dal pm Alessandro Gobbis, sono indagati i due vigilantes, un passaggio necessario per effettuare tutti gli accertamenti del caso. L'autopsia sarà decisiva per stabilire cosa abbia provocato la morte dell'uomo, e se l'intervento di contenimento delle guardie (non ci sono protocolli specifici in merito) abbia influito o meno sul malore che lo ha colpito, mentre era ancora bloccato a terra a pancia in giù da una delle due guardie private.

Fondamentali saranno anche gli esiti degli esami tossicologici per capire se il 34enne, con precedenti penali e in evidente stato di alterazione, fosse sotto effetto di sostanze – come pare dai primi rilievi – e se queste abbiano contribuito a portarlo al decesso.

GUARDIA GIURATA

Le telecamere di sorveglianza, acquisite nelle indagini, hanno ripreso tutta la scena: per un minuto e mezzo circa uno dei due vigilanti avrebbe tenuto bloccato l'uomo a terra con un ginocchio sulla schiena.[…]