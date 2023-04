RUBARE È UNA QUESTIONE DI...CHIMICA – A ROMA, NEL QUARTIERE PRENESTINO, SI AGGIRA UNA BANDA DI RAPINATORI CHE USA UN ACIDO PER SCIOGLIERE LE SERRATURE DELLE CASE E SVALIGIARLE – I CRIMINALI POTREBBERO ESSERE DEI GIOVANI CHIMICI DELL’EST EUROPA: SECONDO GLI INQUIRENTI IL LIQUIDO USATO DALLA BANDA, MOLTO POTENTE, È STATO INVENTATO DA LORO...

Estratto dell’articolo di Alessia Marani per “il Messaggero”

Caccia alla banda dell'acido che svaligia gli appartamenti sciogliendo letteralmente i meccanismi delle serrature con un liquido nuovo e potentissimo. Gli ultimi due raid sono stati messi a segno in un edificio di via Renzo da Ceri al Prenestino, ma nella zona non sono gli unici.

Il sospetto degli inquirenti è che a operare sia un gruppo di giovani chimici, forse dell'Est europeo, che ha scovato nel tempo la formula giusta per disintegrare i piccoli pistoni e le molle dei cilindri europei delle porte blindate […]

Uno dei colpi si è verificato nel giorno di Pasqua, altri nel weekend. Ad avvisare la padrona di casa una vicina sorpresa per avere visto la porta di casa socchiusa nonostante sapesse che la proprietaria fosse fuori al mare. La donna è dovuta rientrare precipitosamente a Roma ed ecco l'incredibile scoperta: apparentemente la porta sembrava intatta, ma inserendo la chiave, entrambi i cilindri (ne erano presenti due) giravano a vuoto.

All'interno dell'appartamento i ladri avevano fatto razzia di tutto quello che era a vista e anche del contenuto di una piccola cassaforte. Chiamata la ditta per risistemare il portone i tecnici si sono resi conto del pericoloso stratagemma, riscontrato in entrambe le abitazioni prese di mira. […]

Dalla ferramenta Piacenti confermano e mostrano altri pezzi liquefatti: «Qui al Prenestino quelli di via Renzo da Ceri non sono gli unici casi. Il liquido utilizzato non si trova in commercio ed è molto più potente dell'acido muriatico e dell'idraulico liquido. Insomma, riteniamo che la tecnica sia stata affinata e ora si ricomincia». […]

