20 giu 2023 17:01

RUBATA IN GERMANIA LA CROCE PETTORALE DEL DEFUNTO PAPA EMERITO BENEDETTO XVI - ERA STATA LASCIATA IN EREDITÀ ALLA CHIESA DI ST. OSWALD DI TRAUNSTEIN, IN BAVIERA, DOVE JOSEPH RATZINGER HA VISSUTO DA GIOVANE - NON È STATO ANCORA COMUNICATO IL VALORE DELLA CROCE, CHE ERA PROBABILMENTE PLACCATA IN ORO E CONTENEVA UNA PIETRA PREZIOSA. MA LA POLIZIA HA INTANTO SOTTOLINEATO CHE "IL DANNO IMMATERIALE PER LA CHIESA CATTOLICA È OVVIAMENTE ENORME”