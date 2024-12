IL RUBLO CROLLA E PUTIN SI AGGRAPPA ALLE AZIENDE OCCIDENTALI PER SALVARE L’ECONOMIA RUSSA – DAL FORUM DI MOSCA, “MAD VLAD” LANCIA UN APPELLO ALLE SOCIETÀ EUROPEE E AMERICANE CHE HANNO LASCIATO LA RUSSIA DOPO LO SCOPPIO DELLA GUERRA: “LE NOSTRE PORTE RIMANGONO APERTE” – IL CREMLNO NON PORRÀ ALCUNA CONDIZIONE SPECIALE PER IL RITORNO DELLE COMPAGNIE STRANIERE: “NON ABBIAMO COSTRETTO NESSUNO A USCIRE DAL NOSTRO MERCATO. LE RELAZIONI CON L'OCCIDENTE TORNERANNO ALLA NORMALITÀ…”

VLADIMIR PUTIN - RUBLO

(ANSA) - MOSCA, 04 DIC - Le relazioni tra la Russia e l'Occidente sono destinate a tornare inevitabilmente alla normalità, ha affermato oggi il presidente Vladimir Putin intervenendo a un forum economico a Mosca. Lo riferisce la Tass.

(ANSA) - "Le porte rimangono aperte" per le aziende dei Paesi occidentali che hanno lasciato la Russia ma vorranno farvi ritorno. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin parlando ad un forum economico a Mosca. Il governo non porrà alcuna condizione speciale per il ritorno delle compagnie straniere, ha sottolineato Putin, citato dall'agenzia Tass.

SANZIONI CONTRO LA RUSSIA

(ANSA) - MOSCA, 04 DIC - Solo un quarto delle aziende occidentali hanno lasciato la Russia dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina, secondo quanto affermato dal presidente Vladimir Putin in un forum economico a Mosca. "Noi non abbiamo cacciato nessuno, non abbiamo costretto nessuno a uscire dal nostro mercato", ha detto il leader russo, citato dalla Tass. E comunque, "nonostante la pressione politica, molti partner, compresi quelli dell'Europa occidentale e degli Stati Uniti, non hanno lasciato il mercato russo".

la corsa dei russi nei negozi per la crisi del rublo 4

"Alcune di queste società - ha proseguito - continuano a operare come prima. Si tratta di circa la metà delle aziende. Alcune hanno trasferito la gestione a individui e organizzazioni sotto il loro controllo, e circa un quarto se ne è andata".

la corsa dei russi nei negozi per la crisi del rublo 3 la corsa dei russi nei negozi per la crisi del rublo 5