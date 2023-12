RULLO DI TAMBURI - È STATO ARRESTATO IN SPAGNA NICOLA RULLO, CONSIDERATO IL BRACCIO DESTRO DEL BOSS DI CAMORRA EDOARDO CONTINI – RULLO, 53 ANNI, DEVE SCONTARE 4 ANNI, 2 MESI E 8 GIORNI DI RECLUSIONE PER ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO: ERA SFUGGITO ALLA CATTURA A SETTEMBRE ED ERA IN FUGA. È STATO CATTURATO IN UN RESORT DI ALICANTE…

Estratto dell’articolo di Valerio Papadia per www.fanpage.it

[…] I carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, con la collaborazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, hanno […] arrestato in Spagna Nicola Rullo, 53 anni, ritenuto dagli investigatori il braccio destro di Edoardo Contini, boss dell'omonimo clan (già detenuto); Rullo era sfuggito alla cattura nello scorso settembre ed era dunque in fuga da tre mesi.

[…] L'attività investigativa, condotta come detto dai militari del Nucleo Investigativo di Napoli, è stata coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e ha permesso di individuare Rullo in Spagna: il 53enne è stato infatti scovato in un noto resort di Alicante e arrestato dalla Brigata Central de Estupefacientes (UDYCO) della polizia spagnola. Secondo gli inquirenti – che hanno ricostruito abitudini e spostamenti – Rullo si trovava in quel resort, per sfuggire alla cattura, da circa 20 giorni.

Per il 53enne si sono così aperte le porte di un carcere spagnolo, dove è in attesa dell'estradizione in Italia. Nicola Rullo deve scontare 4 anni, 2 mesi e 8 giorni di reclusione per associazione di tipo mafioso.

