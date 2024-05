IL RUOLO MIGLIORE PER SUSAN SARANDON: L’ATTIVISTA – L’ATTRICE, CHE A 77 ANNI AMA ANCORA FARSI ARRESTARE, CI SBOMBALLA CON IL SUO IMPEGNO POLITICO E SOCIALE DA ATTICO: “PER LAVORARE USO L’IMMAGINAZIONE E POSSO IMMAGINARE COSA SIGNIFICHI ESSERE UNA MADRE A GAZA CHE CERCA DI MANTENERE IN VITA I SUOI BAMBINI. IO ANTISEMITA? HANNO ESTRAPOLATO UNA FRASE DA UN DISCORSO. SONO STATA LICENZIATA DALLA MIA AGENZIA E HO PERSO CONTRATTI, MA NON ME NE PENTO…”

Susan Sarandon […] 77 anni, un Oscar e cento titoli, è stata chiamata in giuria al Riviera Film Festival di Sestri Levante. Si racconta tra cinema, famiglia, attivismo.

Signora Sarandon, nel suo profilo X c’è scritto, in ordine: “Madre, attivista e attrice”.

«Tra le identità a cui tengo di più c’è prima la madre e poi l’attivista. Sono fortunata perché per lavoro uso l’immaginazione. E una volta che sai immaginare le cose, puoi immaginare cosa significhi essere una madre a Gaza che cerca di mantenere in vita i suoi bambini: allora hai empatia. E poi, una volta che hai empatia, sei un’attivista […]».

Lo scorso novembre ci sono state polemiche per una sua dichiarazione giudicata antisemita .

«Alcune persone avevano estrapolatato parte di una frase e l’hanno usata per dire che sono antisemita. Ma non era questo il discorso, la verità è che parlavo di come mi sento in colpa per tutti i bambini che sono stati persi. Solo che nel mio Paese, al momento, non si può criticare Israele senza essere chiamati antisemiti.

Mi sono espressa, sono stata licenziata dalla mia agenzia e ho perso alcuni contratti. Non me ne pento affatto. E ho continuato a parlare. Uno dei miei figli è stato appena arrestato alla Columbia University, nelle proteste dell’altro giorno. Sono orgogliosa di lui, bisogna ribellarsi a ciò che sta accadendo, altrimenti si è complici».

La differenza tra le proteste studentesche del ’68 e oggi?

«È cambiato il fatto che tutti a Gaza avevano un cellulare per mostrare ciò che stava succedendo. Quando è scoppiata la guerra del Vietnam c’erano giornalisti embedded, ed è per questo che c’è stata un’ondata di rabbia sul Vietnam. Noi studenti, allora, venivano allontanati con i gas e arrestati, oggi non è diverso. Ma se avessimo avuto dei telefoni per registrare ciò che stava accadendo in Iraq, avrebbe fatto grande differenza. Solo i nostri soldati conoscevano le cose orribili che gli era stato chiesto di fare, poi sono tornati e sono stati ignorati. Oggi gli studenti non accettano la versione dei media mainstream. La maggior parte delle persone che partecipa a queste manifestazioni è ebrea. Non si tratta di essere anti-ebraici, qui parliamo di anti-colonialismo».

Le sue origini sono italiane, lei ha un forte legame con il nostro Paese. La nuova occasione è il Riviera Festival, da oggi a Sestri Levante.

«Sarà un’esperienza nuova, e porto con me i miei ragazzi. È vero che amo tanto il vostro Paese, ho avuto una figlia da voi (Eva Amurri, avuta con il regista Franco Amurri, ndr )».

Da tempo lei cerca di ottenere la cittadinanza italiana. Ce l’ha fatta?

«No, sto ancora aspettando. Tutti mi dicono che i documenti ci sono, devono essere firmati. Passo per la città natale di mio nonno, Ragusa, mio cugino cerca di aiutarmi, ma non è andato avanti nulla».

La sua prima volta in Italia?

«Venni in visita da Gore Vidal mentre andavo in Tunisia per un dramma tv in costume. L’Italia fa i migliori costumi e parrucche, gli allestimenti erano a Roma. L’ho amata subito, ho sempre pensato che mi sarei ritirata qui, ma poi inizi ad avere dei nipoti negli Stati Uniti e cambi idea».

