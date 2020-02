RUOTOLO DI SCORTA - L’EX BRACCIO DESTRO DI SANTORO RICORDA QUANDO CHIESE LA RADIAZIONE DI FELTRI DALL’ORDINE DEI GIORNALISTI E IL DIRETTORE EDITORIALE DI “LIBERO” LO INFIOCINA: “DICE DI ESSERE UN GIORNALISTA: NON ME NE ERO MAI ACCORTO. È STATO ELETTO SENATORE CON I CONSENSI DEL CONDOMINIO, POCO PIÙ DEL 3 PER CENTO DEI VOTANTI: LA DIMOSTRAZIONE CHE LA SUA FAMA È RIONALE…”

«Quando facevo il giornalista avevo chiesto la radiazione di Feltri dall' ordine dei giornalisti, per le sue parole su Camilleri e per i suoi comportamenti sull' omofobia». Così, a "Un Giorno da Pecora", su Rai Radio1, Sandro Ruotolo, neo senatore del centrosinistra, eletto alle suppletive di Napoli di domenica scorsa. «La mia petizione», ha aggiunto Ruotolo, «ha avuto 104 mila firme su change.org». Qui sotto, la replica di Vittorio Feltri.

Risposta di Vittorio Feltri

Meraviglioso Sandro Ruotolo. Dice di essere un giornalista: non me ne ero mai accorto. Si lagna perché Libero ha scritto che lui è stato eletto senatore con i consensi del condominio, poco più del 3 per cento dei votanti: la dimostrazione che la sua fama è rionale. Egli ha dichiarato a Un giorno da pecora, programma radiofonico di successo, di aver chiesto la mia radiazione poiché, in morte di Camilleri, pubblicai un articolo in cui esprimevo la mia opinione sul commissario Montalbano, che mi ha un po' stufato. Inoltre per lui sarei omofobo, e questa è una balla.

Non importa. Ruotolo afferma di aver raccolto 104 mila firme a sostegno della sua richiesta di scacciarmi dall' Albo. Complimenti, per avere tante adesioni ha avuto bisogno di me. Peccato che per ottenere il seggio a Palazzo Madama si sia dovuto accontentare di una spruzzatina di crocette. Sandro, vai a nasconderti. La tua voglia di cancellarmi dalla professione profuma di fascismo. Vedo che stai migliorando.