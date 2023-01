I RUSSI ARRIVANO DAPPERTUTTO: ANCHE NELL’FBI! – UN EX AGENTE DEL FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION È STATO ARRESTATO NEGLI STATI UNITI: È ACCUSATO DI AVER RICEVUTO SOLDI DALL’OLIGARCA RUSSO OLEG DERIPASKA, IN CAMBIO DI INDAGINI NEI CONFRONTI DEI SUOI RIVALI – L’UOMO, FINITO IN MANETTE, SI CHIAMA CHARLES MCGONIGAL ED È L’EX RESPONSABILE DELL’ANTITERRORISMO DELL’UFFICIO DI NEW YORK DELL’FBI: È STATO FERMATO ALL’AEROPORTO JFK SABATO SCORSO, INSIEME A UN EX DIPLOMATICO RUSSO…

(ANSA) – Un ex agente dell'Fbi è stato arrestato con la pesante accusa di aver ricevuto pagamenti dall'oligarca russo Oleg Deripaska in cambio di indagini nei confronti dei suoi rivali, in violazione delle sanzioni americane contro il tycoon dell'alluminio.

Charles McGonigal, ex responsabile dell'antiterrorismo dell'ufficio dell'Fbi di New York, è stato fermato all'aeroporto John Fitzgerald Kennedy sabato scorso di rientro da un viaggio in Sri Lanka. Insieme a McGonigal - che ha lasciato l'Fbi nel 2018 - è stato arrestato anche l'ex diplomatico russo, divenuto cittadino americano, Sergey Shestakov.

I due - è l'accusa del autorità americane - hanno lavorato per cercare di rimuovere le sanzioni imposte a Deripaska, miliardario russo che è stato cliente di Paul Manafort, l'ex manager della campagna di Donald Trump. Se rinvenuti colpevoli, McGonigal e Shestakov rischiano oltre 80 anni di reclusione ciascuno.

Nel 2021 i due "hanno cospirato per fornire servizi a Deripaska in violazione delle sanzioni imposte nel 2018" al miliardario: "in particolare dopo aver negoziato con un agente di Deripaska, McGonigal e Shestakov si sono detti d'accordo sull'indagare su un rivale russo" dell'oligarca in cambio di pagamenti, si legge nell'accusa delle autorità americane, secondo le quali i due hanno agito senza nominare direttamente il miliardario nelle loro comunicazioni elettroniche.

A complicare il caso di McGonigal è anche l'accusa separata di aver ricevuto 225.000 dollari da un agente dell'intelligence albanese che vive in New Jersey. L'ex agente dell'Fbi si dichiara non colpevole e si impegna combattere le accuse in tribunale. "Charles ha servito gli Stati Uniti per decenni, ci batteremo davanti alla corte", ha detto il suo avvocato Seth DuCharme. L'arresto ha colto di sorpresa i suoi ex colleghi, che lo hanno sempre ammirato per il suo ruolo e la sua dedizione.

