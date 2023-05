I RUSSI LA BUTTANO IN CACIARA – IL MINISTRO DEGLI ESTERI DI PUTIN, SERGEI LAVROV, SOSTIENE CHE MOSCA “È PRONTA A PRENDERE IN CONSIDERAZIONE LE PROPOSTE DEGLI STATI AFRICANI E LATINO-AMERICANI PER RISOLVERE LA CRISI UCRAINA”. GLI PIACE VINCERE FACILE: IL CONTINENTE NERO È PRATICAMENTE UNA COLONIA DI “MAD VLAD”, E I REGIMI SUDAMERICANI (BRASILE IN TESTA) SI SONO SCHIERATI CON LA RUSSIA – “L’OCCIDENTE STA ATTUANDO UN’ESCALATION. SI ASPETTI UNA REAZIONE CORRISPONDENTE”

(ANSA) - La Russia "è pronta a prendere in considerazione le proposte degli stati africani e latino-americani per risolvere la crisi ucraina". Lo afferma il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov, come riporta la Tass. L'Occidente, sostiene Lavrov, "insiste che è pronto a considerare solo il piano di Zelensky".

LAVROV, 'OCCIDENTE PROSEGUE ESCALATION, SI ASPETTI REAZIONE'

(ANSA) - I Paesi occidentali "vogliono continuare il conflitto" in Ucraina e stanno "attuando quella che ora si chiama escalation". Ma se continuano ad elevare il livello dello scontro devono aspettarsi "probabilmente una reazione corrispondente, almeno secondo le leggi della fisica e del tempo di guerra". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, in un'intervista alla televisione Zargrad ripresa dall'agenzia Ria Novosti. Lavrov ha fatto riferimento in particolare alla fornitura di sistemi missilistici a lunga gittata da parte della Gran Bretagna a Kiev e al dibattito in corso tra i Paesi Nato sulla possibile fornitura di jet militari.

