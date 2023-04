I RUSSI HANNO TROVATO LA CAPRONA ESPIATORIA PER L’ATTENTATO A VLADLEN TATARSKY: UNA DONNA, DARYA TREPOVA, È RICERCATA PER LA BOMBA CHE HA UCCISO IL BLOGGER MILITARE, A SAN PIETROBURGO. INIZIALMENTE, SEMBRAVA FOSSE GIÀ STATA ARRESTATA – SECONDO GLI ANALISTI AMERICANI DI ISW, L’ASSASSINIO È EFFETTO DELLE “FRATTURE ALL’INTERNO DEL CREMLINO”: POTREBBE ESSERE UN AVVERTIMENTO ALLA BRIGATA WAGNER DI PRIGOZHIN…

Mosca, ricercata una donna per attentato a San Pietroburgo

(ANSA) - Il ministero degli interni russo ha inserito nella lista dei ricercati Darya Trepova, sospettata di aver ucciso il blogger militare Vladlen Tatarsky ieri in un bar di San Pietroburgo. Lo riporta Interfax. In precedenza sembrava che la donna fosse già stata arrestata.

Isw, l'omicidio del blogger rivela contrasti nel Cremlino

(ANSA) - L'assassinio del blogger militare ultranazionalista russo Maksim Fomin, alias Vladlen Tatarsky, in un bar di proprietà di Yevgeny Prigozhin, capo del gruppo Wagner, a San Pietroburgo potrebbe rivelare ulteriori fratture all'interno del Cremlino e della sua cerchia ristretta. Lo scrive nel suo ultimo report il think tank statunitense Isw (Institute for the study of the war). Gli analisti dell'Isw definiscono 'strana' la dichiarazione di Prigozhin il quale ha detto che non avrebbe "incolpato il regime di Kiev" per la morte di Fomin e di Daria Dugina (assassinata in agosto) indicando come responsabile un gruppo di radicali russi.

Secondo l'Isw l'attacco al bar di San Pietroburgo "potrebbe anche essere un tentativo di intimidire altri blogger militari affiliati a Wagner". Non solo: "È possibile che i funzionari russi intendano usare l'assassinio di Fomin per spingere l'autocensura della società civile russa che mette in discussione i progressi della guerra nei bar".

In precedenza l'Isw aveva osservato le incursioni dei servizi russi nei bar di Mosca e San Pietroburgo in marzo accusando le persone di fornire assistenza finanziaria alle forze ucraine e di coinvolgere i minori in "atti antisociali". Il presidente Putin aveva dato il 28 febbraio scorso istruzioni all'intelligence (Fsb) di intensificare le misure di controspionaggio e di reprimere la diffusione dell'ideologia filo-ucraina, ordine che è stato usato per smantellare i raduni nei bar di Mosca e San Pietroburgo. "Il movimento Kiber Front Z, affiliato a Wagner, ha animato per mesi discussioni sulla guerra nei bar di proprietà di Prigozhin ed è possibile che questo assassinio di alto profilo scoraggi la partecipazione a eventi simili.

Attentato San Pietroburgo, sale a 32 numero feriti, 10 gravi

(ANSA) - Il bilancio delle persone ferite nell'esplosione in un caffè di San Pietroburgo, dove è morto il corrispondente di guerra Vladlen Tatarsky, è salito a 32, di cui 10 in gravi condizioni. Lo ha riferito il servizio stampa del Ministero della Salute russo citato da Ria Novosti. "La condizione di dieci vittime è valutata grave, 16 in uno stato di moderata gravità, di cui una ragazza di 30 anni, cinque persone sono in condizioni soddisfacenti", afferma una nota del ministero.

