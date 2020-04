DALLA RUSSIA CON AMORE – L’ARMATA ROSSA ENTRA A ZOGNO, IN PROVINCIA DI BERGAMO: FOTO! A BERGAMO I MEDICI RUSSI DA LUNEDI’ INIZIERANNO IL LAVORO CONGIUNTO CON IL PERSONALE ITALIANO – LA TESTIMONIANZA DI UN MEDICO ITALIANO: “I RUSSI HANNO AVUTO CORAGGIO, HANNO DATO BUON ESEMPIO, AIUTO, ANCHE MATERIALE PERCHÉ…”

(askanews) - Lunedì 6 aprile le squadre di medici russi inizieranno il lavoro congiunto con il personale italiano sull'accoglienza e il trattamento dei pazienti con infezione da coronavirus. L'ospedale da campo è progettato per 142 malati, 72 dei quali destinati alla terapia intensiva e sub-intensiva, e i restanti a chi sta uscendo dalla fase critica.

militari russi

Mariano Marchesi, specialista in anestesia e rianimazione, spiega come ha condiviso la sua lunga esperienza con i medici russi: "Condivido l'esperienza come la condivido con gli altri medici di questo ospedale. Facendo una parte della formazione che consiste nel raccontare che cosa abbiamo visto e imparato, quindi come intendiamo trattare in questo momento la malattia, ma anche come si è modificata nel tempo in questo mese".

Vi lavoreranno oltre 200 specialisti italiani e russi. Inizia così la seconda fase del lavoro dei militari russi, in Italia giunti in base a un accordo tra il leader del Cremlino Vladimir Putin e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

"Hanno avuto coraggio, hanno dato buon esempio, aiuto, anche materiale perchè ci hanno portato del materiale prezioso, speriamo che sia utile anche per loro".

militari russi