23 mar 2023 14:46

LA RUSSIA AVREBBE DOVUTO FINIRE LE SCORTE DI ARMI E INVECE SIAMO NOI A ESSERE RIMASTI A SECCO - SENTITE COSA DICE IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA, GIUSEPPE CAVO DRAGONE, IN AUDIZIONE ALLA COMMISSIONE DIFESA ED ESTERI DEL SENATO: “IL SOSTEGNO ALL'UCRAINA HA CREATO PROBLEMI UN PO' A TUTTI: SONO TUTTI PREOCCUPATI PER L'ABBASSAMENTO DEL LIVELLO DELLE SCORTE, CHE NON SI È ABBASSATO OLTRE IL LIVELLO DI ALLARME MA TUTTI QUANTI CI SIAMO AVVICINATI A QUEL LIMITE E CI SIAMO RESI CONTO CHE NON ABBIAMO UN SUPPORTO ADEGUATO IN QUESTI CASI"