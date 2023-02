DALLA RUSSIA COL PANCIONE - DALL'INIZIO DELLA GUERRA MIGLIAIA DI RUSSE SONO VOLATE IN ARGENTINA PER PARTORIRE, PER ASSICURARE AI LORO FIGLI LA NAZIONALITÀ DEL PAESE SUDAMERICANO (E UN PASSAPORTO CHE PERMETTA L’INGRESSO SENZA VISTO IN 171 PAESI, MOLTI DEI QUALI PRECLUSI AI RUSSI) - DA QUANDO "MAD VLAD" HA INVASO L'UCRAINA, A BUENOS AIRES HANNO REGISTRATO L’INGRESSO DI 2.500 RUSSE E QUEST’ANNO NASCERANNO ALMENO 10.000 BIMBI RUSSO-ARGENTINI...

Estratto dell'articolo di Sara Gandolfi per il “Corriere della Sera”

C’è un luogo, dall’altra parte del mondo, in cui le donne russe e quelle ucraine si incontrano, in pace. Nella speranza di dare ai propri figli un futuro migliore. […] Ogni giorno a Buenos Aires sbarcano dagli aerei di Turkish Airlines — la rotta più utilizzata perché aggira le sanzioni — una media di 20-30 russe in stato di gravidanza avanzata, pronte a partorire nel Paese sudamericano a fronte di una spesa che varia dai 5.000 ai 30.000 dollari, a seconda che scelgano un ospedale o una clinica privata, con o senza alloggio.

[…]Si entra senza visto, il neonato acquista automaticamente, per «ius soli», la nazionalità argentina e i genitori il permesso di residenza. Se poi la famiglia si ferma per due anni consecutivi, la Ley 346 garantisce la cittadinanza a tutti. E il passaporto argentino è un documento prezioso, di questi tempi: permette l’ingresso senza visto in 171 Paesi, molti dei quali preclusi ai russi. […]

Fino a tre anni fa, pre pandemia, le ricche russe volavano a Miami per partorire un figlio «americano». Con l’invasione dell’Ucraina, ora sono costrette a spingersi più a Sud, […] I servizi consolari a Buenos Aires hanno registrato l’ingresso di 2.500 russe nel 2022. E si stima che quest’anno nasceranno almeno 10.000 bimbi russo-argentini. Meno numerose, ma comunque in aumento, anche le ucraine.

[…] c’è chi ha da tempo intuito il business. Come Kirill Makoveev, russo immigrato anni fa in Argentina, che con la sua agenzia RuArgentina organizza il «tour della maternità»: «La domanda di assistenza con le procedure di immigrazione, residenza e ricerca dell’équipe medica è cresciuta di 15 volte dall’inizio della guerra», assicura. «In Russia lo stato della medicina è da XIX secolo, ti offrono farmaci che non sono approvati in nessun’altra parte del mondo. Per questo chi ha i soldi viene qui». […]