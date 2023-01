LA RUSSIA COLPISCE E L’OCCIDENTE NON REAGISCE - MOSCA HA MOLTI MISSILI A DISPOSIZIONE E LI UTILIZZA PER FARE TERRA BRUCIATA: L'INDUSTRIA RUSSA RIESCE AD ALIMENTARE L'ESIGENZA DELL'ARMATA, CON UNA CADENZA CHE OSCILLA TRA I 30 E I 50 ESEMPLARI AL MESE - L’UCRAINA CHIEDE AGLI ALLEATI TANK E CONTRAEREA MA LA GERMANIA TENTENNA - IL 20 GENNAIO IL FRONTE PRO-KIEV SI RIUNIRA’ A RAMSTEIN PER DECIDERE NUOVE MOSSE, DI LUNGO TERMINE, IN VISTA DELLA POSSIBILE OFFENSIVA DI PRIMAVERA…

Il sabato di sangue in Ucraina racchiude tre messaggi: Mosca ha molti ordigni a disposizione; agli ucraini servono contromisure; la campagna di terrore continua a essere uno dei pilastri della strategia di Putin. I missili I russi hanno colpito […] in due ondate con un totale di 33 «pezzi». Nella prima hanno usato S-300 e S-400, armi anti-aeree modificate per essere usate contro target terrestri. Il punto di partenza sarebbe stato il territorio bielorusso (ci sono però indicazioni contrarie).

La seconda «salva» è stata condotta con missili da crociera lanciati da bombardieri e navi (KH 101, K555, KH22, Kalibr, KH59) in azione nella regione russa di Kursk e dal Mare d'Azov. Gli esperti hanno anche sottolineato il probabile ricorso a vettori terra-terra Iskander. […] Dopo ogni raid che devasta aree abitate l'Ucraina chiede aiuti ulteriori all'Occidente.

Gli Usa forniranno una batteria di Patriot, una seconda arriverà dalla Germania. Sono sistemi concepiti proprio per «fermare» i missili. Altri apparati devono coprire quote basse e medie così come ingaggiare i droni-kamikaze, in particolare gli Shahed iraniani. […] è cruciale la sorveglianza elettronica svolta, in parte, dalla ricognizione aerea della Nato, con mezzi che volano al di fuori dei confini ucraini e sul Mar Nero.

Sono sentinelle preziose - come gli Awacs in Romania - ma da sole non bastano.

Per contro l'industria russa riesce comunque ad alimentare l'esigenza dell'Armata, con una cadenza che oscilla tra i 30 e i 50 esemplari al mese. […] Si parlerà molto di carri armati, mezzi che la Nato potrebbe decidere di garantire.

Nel frattempo Londra ha agito in modo autonomo annunciando la spedizione di 14 tank Challenger 2 e di 30 AS90, cannoni semoventi da 155 mm. La pattuglia di corazzati britannici è un gesto concreto che rappresenta, al tempo stesso, una pressione sui partner indecisi, la Germania su tutti. Berlino continua a porre il veto sull'invio dei Leopard, ostacolo che impedisce a Paesi come la Polonia e la Finlandia di cedere i loro. […]