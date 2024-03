LA RUSSIA INCOMBE, TORNIAMO ALLA LEVA OBBLIGATORIA? - I PAESI NATO DISCUTONO SULLA NECESSITA’ DI ARMARSI, PER ESERCITARE UNA DETERRENZA SU MOSCA - I PAESI BALTICI CHIEDONO A TUTTI DI REINTRODURRE IL SERVIZIO MILITARE - IN POLONIA E GERMANIA IL DIBATTITO È APERTO. LA LETTONIA HA REINTRODOTTO LA LEVA LO SCORSO ANNO, LA LITUANIA L’AVEVA GIA’ FATTO NEL 2015 - LA DANIMARCA SEGUIRA’ LA STRADA DI SVEZIA E NORVEGIA: ESTENDERE LA LEVA OBBLIGATORIA ANCHE ALLE DONNE A PARTIRE DAL 2026 - L'ALLEANZA ATLANTICA RAFFORZA IL FIANCO EST CON 100 MILA UOMINI…

Estratto dell’articolo di Uski Audino per “la Stampa”

soldati nato

[…] la Nato fa sapere in via ufficiosa di aver portato il corpo di reazione rapida da 40 mila a 100 mila uomini sul fianco orientale, in Europa comincia a prendere quota il dibattito sulla reintroduzione del servizio di leva. «C'è la necessità di un serio dibattito sulla coscrizione» ha esordito il presidente della Lettonia Edgars Rinkevics in un'intervista al Financial Times: «Nessuno vuole combattere. Ma nessuno vuole nemmeno essere invaso» […] I tre Paesi Baltici hanno tutti un servizio di leva obbligatorio per gli uomini.

L'ultima a reintrodurlo è stata proprio la Lettonia lo scorso anno, dopo averlo abolito nel 2006. La Lituania lo aveva già fatto nel 2015, mentre l'Estonia non l'aveva mai sospesa.

La Danimarca lo scorso 13 marzo invece ha annunciato di voler percorrere la strada di Svezia e Norvegia, cioè estendere la leva obbligatoria anche alle donne a partire dal 2026.

soldati Nato

Finora la componente femminile, che rappresentava il 25% del totale, poteva prestare soltanto servizio volontario nell'esercito. Il periodo di coscrizione sarà inoltre portato da quattro a undici mesi, con l'obiettivo finale di aumentare il numero degli effettivi e il livello di preparazione.

[…] A certe latitudini, va detto, la guerra si sente più vicina. È il caso della Germania. Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius da mesi insiste per aprire un dibattito sulla reintroduzione di un servizio di leva. […] Tra il 2022 e il 2023 sono uscite dall'esercito professionale tedesco circa 2000 persone. Dalla fine della leva obbligatoria nel 2011 sono attivi nell'esercito 184.000 soldati, riferisce il ministero della Difesa, ma dovrebbero essere 203.000. Una meta ancora realistica? Si è chiesto lo stesso ministro.

SOLDATI NATO

Se la reintroduzione della coscrizione obbligatorio in Germania non è imminente […] La palla per ora è stata raccolta dai giovani della Cdu, la Junge Union, che hanno proposto un mix di leva obbligatoria e volontaria per uomini e donne dove «solo coloro che sono più adatti possono essere arruolati». Sulla leva la Germania guarda al modello svedese. La Svezia - che l'ha reintrodotta nel 2017 dopo averla sospesa nel 2010 - si comporta così: a 18 anni fa compilare un questionario formulato dalla Commissione di leva.

SOLDATI NATO

Dei circa 110.000 che rispondono, solo una piccola parte, circa 28.000, ricevono l'invito a sottoporsi alla visita medica. Di questi appena 8000 vengono selezionati per l'addestramento fino a 15 mesi. Chi fa obiezione di coscienza viene invece indirizzato all'equivalente del servizio civile obbligatorio. In Francia il modello è diverso, ma il dibattito è super attuale. Il servizio di leva è stato abolito nel 1997 ma ora, su proposta del presidente Macron, è stato istituito un Service national universel (Snu) che dovrebbe diventare presto obbligatorio.

soldati nato

Lo Snu è solo vagamente assimilabile a un servizio di leva e si rivolge agli adolescenti tra i 15 e i 17 anni. […] Nel 2023 hanno partecipato allo Snu 40.000 ragazzi. L'intento del presidente francese è «incoraggiare la partecipazione e l'impegno nella vita della nazione, per rafforzare la coesione sociale». La bellicissima Polonia, invece, non prevede a oggi alcun servizio militare obbligatorio. L'esercito polacco […] ha 164.000 unità.