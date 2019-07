19 lug 2019 10:23

RUSSIA MON AMOUR - “THE GUARDIAN” RIVELA: NELL’APRILE DEL 2018 BORIS JOHNSON, ALL’EPOCA MINISTRO DEGLI ESTERI BRITANNICO, VENNE IN ITALIA SENZA SCORTA PER LA FESTA DI EVGENY LEBEDEV, MILIARDARIO DI ORIGINE RUSSA E FIGLIO DI UN EX UFFICIALE DEL KGB - IL PARTY FU ORGANIZZATO A PERUGIA, AL PALAZZO TERRANOVA, NEI GIORNI IN CUI LONDRA E MOSCA ERANO AI FERRI CORTI PER IL CASO SKRIPAL…