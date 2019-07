DALLA RUSSIA CON ORRORE - FERMATO UN 33ENNE PER L'OMICIDIO DELL’INFLUENCER EKATERINA KARAGLANOVA: IL CORPO DELLA RAGAZZA ERA IN UNA VALIGIA - SUL CADAVERE PRESENTI FERITE DA TAGLIO, DI CUI UNA PROFONDA ALLA GOLA - LA POLIZIA NON ESCLUDE CHE IL MOVENTE DELL'ASSASSINIO SIA PASSIONALE - LA 24ENNE PUBBLICAVA REGOLARMENTE SELFIE SU INSTAGRAM DOVE ERA PARAGONATA A AUDREY HEPBURN… - QUELL’EX FIDANZATO CHE…- VIDEO

(ANSA) La polizia russa ha fermato un giovane nato nel 1986 nell'ambito delle indagini sull'omicidio della influencer e blogger Ekaterina Karaglanova, trovata morta nel suo appartamento a Mosca chiusa in una valigia: lo riferisce la portavoce del ministero dell'Interno russo, Irina Volk, citata dall'agenzia Interfax.

OMICIDIO INFLUENCER

Da www.larepubblica.it

ekaterina karaglanova

Il corpo senza vita dell'influencer Ekaterina Karaglanova, 24 anni, è stato trovato in una valigia nell'appartamento che la ragazza aveva preso in affitto a Mosca. Sul cadavere erano presenti ferite da taglio, di cui una profonda alla gola.

La famiglia di Ekaterina si era allarmata perché non riusciva a contattarla da alcuni giorni. La ragazza, che aveva oltre 85 mila followers su Instagram (katti_loves_life), aveva un blog molto seguito di viaggi, praticava come dottore specializzato in dermatologia dopo aver studiato medicina e aveva da poco iniziato una nuova relazione. Secondo quanto riporta il quotidiano Moskovsky Komsomolets programmava di andare in Olanda per festeggiare il compleanno, oggi avrebbe compiuto 25 anni.

Gli investigatori non escludono che il movente dell'assassinio sia di tipo passionale. Il cadavere della ragazza è stato trovato venerdì scorso ma la notizia è stata diffusa solo oggi.

ekaterina karaglanova 9

Karaglanov pubblicava regolarmente selfie su Instagram dove era paragonata a Audrey Hepburn. In questo post di marzo, descrive i suoi piani per ridipingere il suo appartamento, per viaggi all'estero e parla di "un'altra importante attività a cui sto pensando, di cui non parlerò per ora".

Sono stati i genitori, preoccupati, a contattare il padrone di casa e chiedergli di poter accedere al suo appartamento. Lì hanno trovato una valigia con il suo corpo, era stata lasciata nel corridoio. Suo padre ha richiesto un'ambulanza, ma la ragazza era già morta, la gola tagliata.

ekaterina karaglanova 5

La polizia ha riferito in seguito di non aver trovato prove di colluttazione nell'appartamento e nessuna arma sulla scena. Hanno aggiunto che le riprese delle telecamere interne avevano catturato un ex fidanzato di Ekaterina Karaglanova proprio nei giorni della sua scomparsa.

ekaterina karaglanova 7 ekaterina karaglanova 1 26 ekaterina karaglanova 1 25 ekaterina karaglanova 1 ekaterina karaglanova 1 27 ekaterina karaglanova 1 23 ekaterina karaglanova 1 19 ekaterina karaglanova 1 2 ekaterina karaglanova 1 ekaterina karaglanova 12 ekaterina karaglanova 11 ekaterina karaglanova 13 ekaterina karaglanova 15 ekaterina karaglanova 14 ekaterina karaglanova 4 ekaterina karaglanova 6 ekaterina karaglanova 17 ekaterina karaglanova 2 ekaterina karaglanova 3 ekaterina karaglanova 1 1 ekaterina karaglanova 7 ekaterina karaglanova 1 10 ekaterina karaglanova 8 ekaterina karaglanova 1 11 ekaterina karaglanova 1 12 ekaterina karaglanova 1 14 ekaterina karaglanova 1 16 ekaterina karaglanova 1 15 ekaterina karaglanova 1 17 ekaterina karaglanova 1 18 ekaterina karaglanova 1 24 ekaterina karaglanova 1 22 ekaterina karaglanova 1 21 ekaterina karaglanova 1 28 ekaterina karaglanova 1 29 ekaterina karaglanova 1 3 ekaterina karaglanova 1 4 ekaterina karaglanova 1 5 ekaterina karaglanova 1 6 ekaterina karaglanova 1 7 ekaterina karaglanova 1 8 ekaterina karaglanova 1 9 ekaterina karaglanova 12 ekaterina karaglanova 2 ekaterina karaglanova 3 ekaterina karaglanova 11 ekaterina karaglanova 6 ekaterina karaglanova 8