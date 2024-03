IN RUSSIA È PARTITA L’ONDATA DI PANICO - A SAN PIETROBURGO È STATO EVACUATO UN CENTRO COMMERCIALE: UN UOMO HA TELEFONATO ALLA POLIZIA DICENDO DI AVER MESSO UNA BOMBA NEI LOCALI, MA ERA UN FALSO ALLARME – L’AGENZIA TASS AGGIORNA IL BILANCIO DEI MORTI DELL'ATTENTATO ALLA "CROCUS CITY HALL"A 180 MORTI, MA POI SI CORREGGE: ERANO I FERITI… - IL VIDEO DEI TERRORISTI IN AZIONE CHE URLANO "ALLAHU AKBAR", PUBBLICATO DALL'ISIS (MA IGNORATO DAI MEDIA RUSSI...)

SALITI A 180 I MORTI NELL'ATTACCO A MOSCA

il video girato dai terroristi della crocus city hall di mosca 5

(ANSA) - Le autorità sanitarie della regione di Mosca hanno detto che il bilancio dei morti nell'attacco al Crocus City Hall è salito a 180. Lo riferisce la Tass.

TASS SI CORREGGE, 180 I FERITI NON I MORTI

(ANSA) - L'agenzia russa Tass ha corretto una notizia data in precedenza, citando le autorità sanitarie della regione di Mosca, secondo le quali il numero dei morti nell'attacco al Crocus City Hall era salito a 180. Il numero citato non si riferisce agli uccisi, ma ai feriti.

NEL VIDEO DELL'ISIS UN TERRORISTA DICHIARA 'ALLAHU AKBAR'

(ANSA) - "Allahu akbar". Lo dice chiaramente uno dei terroristi dell'Isis nel video girato da loro durante la strage al Crocus City Hall di Mosca. La frase è pronunciata - ma non gridata, come in altri attentati dello Stato Islamico - a circa metà del filmato ed è l'unica dichiarazione in arabo, mentre il resto delle dichiarazioni è in lingua non araba.

I MEDIA DI MOSCA IGNORANO IL VIDEO DELL'ISIS SULLA STRAGE

VLADIMIR PUTIN

(ANSA) - Nessun risalto ha avuto finora sui media ufficiali russi il video diffuso dall'agenzia Amaq dell'Isis, che secondo la stessa fonte è stato realizzato dagli assalitori del Crocus City Hall durante l'attacco di venerdì sera. Le agenzie e la televisione di Stato non hanno fatto riferimento alla notizia, che invece è stata riportata da alcuni media indipendenti, in particolare Novaya Gazeta Europe e Dozhd. Ieri nel suo discorso televisivo alla nazione il presidente Vladimir Putin aveva ignorato la rivendicazione da parte dell'Isis, evocando una possibile responsabilità di Kiev. Secondo il presidente, infatti, i quattro arrestati nella regione frontaliera di Bryansk, accusati di essere gli autori materiali della strage, stavano cercando di raggiungere l'Ucraina, dove una "finestra" era stata creata per permettere loro di attraversare il confine.

attentato alla crocus city hall di mosca

UOMO DICE DI AVER MESSO BOMBA, EVACUATO MALL A S.PIETROBURGO

(ANSA) - Un centro commerciale a San Pietroburgo è stato evacuato oggi dopo che un uomo ha telefonato alla polizia dicendo di aver messo una bomba nei locali. L'uomo è stato fermato dagli agenti, secondo quanto riferisce la testata locale Fontanka. Il centro commerciale, il London Mall, viene ora ispezionato dalla polizia.

