LA RUSSIA SI STA COSTRUENDO UN PRETESTO PER INVADERE LA MOLDAVIA – IL CREMLINO: “RISPONDEREMO IN MODO ADEGUATO IN CASO DI ATTACCO DELLE TRUPPE UCRAINE IN TRANSINSTRIA”. OVVIAMENTE KIEV NON HA ALCUNA INTENZIONE DI MUOVERSI VERSO LA REPUBBLICA SEPARATISTA FILO-RUSSA DEL PAESE, “MAD VLAD” CERCA SOLO UNA SCUSA PER APRIRE UN ALTRO FRONTE – ZELENSKY: “LA RUSSIA DEVE PERDERE LA GUERRA PERCHÉ SMETTA DI VOLER CONQUISTARE IL TERRITORIO DI CUI NON HA PIÙ IL CONTROLLO…”

vladimir putin

1. MOSCA, 'REAGIREMO SE KIEV ATTACCA LA TRANSNISTRIA'

(ANSA) - Le forze armate russe "risponderanno in modo adeguato" se ci dovesse essere un attacco delle truppe ucraine alla Transnistria, regione secessionista della Moldavia dove sono di stanza circa 1.500 soldati russi. Lo ha detto il ministero degli Esteri di Mosca citato dall'agenzia Ria Novosti.

2. ZELENSKY, RUSSIA DEVE PERDERE PERCHÉ CESSI DI CONQUISTARE

PUTIN TRANSNISTRIA 2

(ANSA) - "La Russia deve perdere la guerra perché smetta di voler conquistare i territorio di cui non ha più il controllo come una volta": lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un messaggio video rivolto alla Lituania e ripreso dal Guardian. "Il revanchismo russo - ha proseguito Zelensky - deve dimenticare per sempre di Kiev, di Vinius, di Chisinau e di Varsavia, dei nostri fratelli in Lettonia ed Estonia, in Georgia e in ogni altro Paese che è ora minacciato" da Mosca.

vignetta di osho sui ferragnez e i palloni-spia con vladimir putin e xi jinping discorso di putin 21 febbraio 2023 1 TRANSNISTRIA volantini per il reclutamento di volontari filo russi in transistria TORRE RADIO RUSSA SALTATA IN ARIA IN TRANSNISTRIA wang yi a mosca