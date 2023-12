S-TRAVOLTI DALLA SOLITA PASSIONE – UNA COPPIA DI PORCELLINI È STATA SCOPERTA MENTRE FACEVA SESSO NEL PARCHEGGIO DI UN SUPERMERCATO DI LEGNANO, VICINO MILANO – A TRADIRE I DUE SONO STATE LE URLA DI GODIMENTO DELLA DONNA (VIDEO STRACULT!) CHE GEMEVA E URLAVA - QUANDO LA SICUREZZA È SCESA PER CACCIARLI I DUE SONO SE LA SONO DATA A GAMBE LEVATE SENZA NEANCHE RIVESTIRSI...

Pensavano di essere lontani da occhi (e orecchie) indiscreti ma quello che stavano facendo è stato sentito praticamente da tutti. Stiamo parlando della coppia focosa che nel pomeriggio di venerdì si è lasciata andare ai suoi bollenti spiriti, con un rapporto sessuale decisamente spinto, nascosta nei meandri del parcheggio al livello - 3 del supermercato Bennet.

Come tutti sanno infatti il market si affaccia sul centralissimo corso Italia, cuore della città, mentre l’ingresso del parcheggio è retrostante, precisamente da via Bixio. La donna e l’uomo, come detto, si trovavano nel parcheggio sotterraneo, al livello -3.

[...] In realtà è successo l’esatto contrario, in quanto diversi clienti che stavano tornando a recuperare le loro auto hanno sentito praticamente tutto. La voce della donna, in particolare, in quegli attimi di passione, è arrivata persino a essere udita al primo piano del parcheggio. [...]

Sulle scale vi era, buttato a terra, un giubbotto scuro maschile e una donna, descritta come sui 40 anni, in procinto di rivestirsi. La coppia era quindi al -3: in poco tempo si è allontanata, è salita su un'auto di grossa cilindrata, di colore nero.

