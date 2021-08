SABAUDIA CAPUT FERRAGOSTO – CI SONO MARCELL JACOBS E LA COMPAGNA NICOLE DAZA ALL’OASI DI KUFRA. E POI, OSPITI DELL’AUTORE DI “AMICI” MAURO MONACO, TOMMASO PARADISO E LA FIDANZATA CAROLINA SANSONI. IL CANTANTE, NOTORIAMENTE TFOSO DELLA LAZIO, IN SPIAGGIA HA INCONTRATO FRANCESCO TOTTI E ILARY CON I PUPI E…

E. Pie. per “il Messaggero”

FRANCESCO TOTTI ILARY BLASI TOMMASO PARADISO A SABAUDIA

Dalle bellezze del litorale campano alla magia e alle atmosfere esotiche delle spiagge laziali. Un'estate al mare a caccia dei luoghi più suggestivi d'Italia. È approdato a Sabaudia dopo aver fatto tappa nella costiera amalfitana. Una bella lotta in termini di suggestioni, panorami e colori.

Vacanze italiane per Tommaso Paradiso che in questi giorni è stato avvistato nella nota località balneare pontina. Si è regalato passeggiate sulla riva del mare ma anche delle lunghe chiacchierate con gli amici sdraiato sulle soffici e celebri dune. Assieme a lui la fidanzata Carolina Sansoni.

La coppia è stato ospite di Mauro Monaco, autore del programma Amici di Maria De Filippi. Una vacanza all'insegna anche delle coccole dato che il cantante ha ricoperto la fidanzata di attenzioni e si sono scambiati romantici baci in riva al mare. Certo la cornice suggestiva del lungomare sabaudiano, il profilo mitologico del Circeo sullo sfondo forniscono uno scenario ideale per una vacanza di coppia.

marcell jacobs oasi di kufra sabaudia 1

Chi sceglie Sabaudia lo fa per la sua natura incontaminata, per la sua spiaggia selvaggia, per il suo mare pulito, per le sue atmosfere esotiche più che per la movida. Proprio per questo è meta prediletta da attori, artisti, cantanti, sportivi, volti noti del mondo della moda e della musica. Chissà che questa natura così prepotente, questi colori e questi profumi non possono ispirare Paradiso a comporre uno dei suoi prossimi brani.

Per lui c'è stato anche un fuoriprogramma divertente e simpatico. Il cantante ha incontrato in spiaggia Francesco Totti che sta trascorrendo le sue vacanze a Sabaudia con la moglie Ilary ed i figli. I due si sono amichevolmente salutati e hanno scambiato quattro chiacchiere sotto gli occhi incuriositi dei bagnanti che hanno sorpreso nello stesso lembo di spiaggia ben due personaggi famosi. D'altronde il lungomare di Sabaudia è, rinomatamente, ad alta concentrazione di vip. E.Pie

TOMMASO PARADISO BACIA LA FIDANZATA CAROLINA SANSONI A SABAUDIA marcell jacobs oasi di kufra sabaudia marcell jacobs oasi di kufra sabaudia 2