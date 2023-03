3 mar 2023 16:40

I SACERDOTI ITALIANI SONO COME SAN FRANCESCO: SANNO COME SI PARLA ALL'UCCELLO... - UN PRETE DI SANREMO SI È FATTO TENTARE DALLE SEDUZIONI DELLA CARNE E HA PARTECIPATO A UNA VIDEOCHIAMATA PICCANTE CON UN ALTRO UOMO CONOSCIUTO ONLINE. IL PARROCO È STATO REGISTRATO CON IL CERO IN BELLA VISTA E IL FILMATO È STATO INVIATO ALLA DIOCESI CHE L’HA SOSPESO PER VIA “DELL’INCRESCIOSA VICENDA” -