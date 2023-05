11 mag 2023 12:12

LA SAI L'ULTIMA DI SALVINI? – IN RISPOSTA ALLA PROTESTA DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI PER IL CARO-AFFITTI, IL LEADER DELLA LEGA SI È AFFRETTATO AD ANNUNCIARE LA CREAZIONE DI “UNA DIVISIONE AD HOC” NEL SUO MINISTERO. PECCATO CHE ESISTA GIÀ UNA STRUTTURA CHE SI OCCUPA SOLO DI “EDILIZIA STATALE E LE POLITICHE ABITATIVE”. ERA STATA ISTITUITA DAL CONTE 2 NEL 2020 – IL GOVERNO FINORA NON HA DESTINATO NEANCHE UN EURO AL “FONDO PER L’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE”