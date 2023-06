12 giu 2023 08:09

SAI CHE NOVITÀ: IN AMERICA LA POLIZIA HA UCCISO UN GIOVANE AFROAMERICANO – IN COLORADO UN 14ENNE, JOR’DELL RICHARDSON, È STATO COLPITO ALL’ADDOME DA UN COLPO DI PISTOLA, FUORI DA UN NEGOZIO: SECONDO GLI AGENTI AVEVA RUBATO DELLE SIGARETTE ELETTRONICHE E POI AVEVA PROVATO A FUGGIRE. JOR’DELL ERA STATO BLOCCATO E IN UN VIDEO SI SENTE IMPLORARE: “FERMATI, PER FAVORE, MI HAI PRESO”. IL COPIONE È SEMPRE LO STESSO: GLI AGENTI PENSAVANO AVESSE IN MANO UNA PISTOLA E L'HANNO COLPITO...