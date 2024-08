SAI CHE SORPRESA: I CAMPI ROM PULLULANO DI CRIMINALI - BLITZ DELLE FORZE DELL'ORDINE NEI CAMPI NOMADI DELLA CAPITALE: TRA LE OLTRE 200 PERSONE CONTROLLATE LA METÀ HA PRECEDENTI PENALI - NELL'ACCAMPAMENTO ABUSIVO DA CUI È PARTITO L'INCENDIO CHE HA DEVASTATO LA COLLINA DI MONTE MARIO, I VIGILI HANNO TROVATO DELLE NUOVE BARACCHE IN CUI VIVONO 15 PERSONE...

Estratto dell'articolo di Ch. Adi. per “Il Messaggero – Cronaca di Roma”

campo nomadi di via candoni alla muratella (roma) 5

Doppio blitz, all'alba di ieri, da parte dei carabinieri e della polizia, intervenuti rispettivamente in un campo rom in zona Eur e nel parco di Monte Mario. Nel quartiere Muratella, i carabinieri della compagnia Eur, con i colleghi del Nucleo Cinofili, sono intervenuti all'alba nel campo nomadi di Via Candoni, dove hanno controllato e identificato 194 persone di etnia romena e bosniaca, di cui 60 minorenni.

Tra le persone controllate 82 sono avevano precedenti penali. I carabinieri hanno ispezionato i moduli abitativi e controllato le persone irregolari. Due di loro sono state fermate per accertamenti per la verifica della loro posizione sul territorio nazionale. A Monte Mario, invece, i caschi bianchi hanno censito 15 persone all'interno di un accampamento con baracche di fortuna, ricavate con tavole di legno e teli di plastica.

incendio in un campo rom alla magliana roma 4

Dopo i controlli delle scorse settimane, ieri la polizia locale di Roma Capitale ha effettuato un sopralluogo nell'area in cui lo scorso 31 luglio è scoppiato l'incendio che si è propagato fino a minacciare gli edifici di Via Teulada e delle strade limitrofe. Durante il sopralluogo, sono state identificate 15 persone, di nazionalità romena, stanziate per lo più nella parte superiore del parco. Tra di loro, nessun minore. L'intervento è stato effettuato dalla polizia locale di Roma Capitale insieme agli operatori della sala operativa del dipartimento delle Politiche Sociali.

campo nomadi di via candoni alla muratella (roma) 4

Si tratta dell'ultimo dei sopralluoghi effettuati già nelle scorse settimane per censire le persone accampate nella favela di Monte Mario. Per monitorare la zona e allontanare le persone, sono stati necessari più interventi da parte degli agenti. […] L'obiettivo è quello di eliminare lo stato di degrado, attraverso un'ampia pulizia e una bonifica della zona, per scongiurare il rischio di nuovi insediamenti. Al sopralluogo di ieri, quindi, ne faranno seguito altri. Il prossimo oggi stesso, insieme ai rappresentanti di tutti gli altri enti, per valutare le operazioni successive.

campo nomadi di via candoni alla muratella (roma) 3

Questa mattina, infatti, la polizia locale tornerà nelle zone già monitorate insieme a rappresentanti del municipio, del dipartimento delle Politiche Sociali, di Ama e dell'Ente Parco. I controlli nella zona di Monte Mario si sono intensificati proprio a seguito del maxi incendio che si è acceso a fine luglio nel quadrante nord della Capitale. Il caldo e il vento di quei giorni avevano portato le fiamme a minacciare i palazzi di via Goiran, che erano stati evacuati. […]

campo nomadi di via candoni alla muratella (roma) 2

L'incendio che fece crollare il ponte di Ferro in zona Ostiense, nell'ottobre del 2021, fu innescato proprio da un fornello a gas, accesso accanto ad un giaciglio di fortuna da alcuni clochard accampati sotto il ponte. Ad alimentare il rogo, le sterpaglie presenti sotto il ponte, su una delle sponde del lungotevere. Nessuna persona rimase ferita, ma i danni alla struttura furono enormi.

