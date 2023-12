SAI CHE SORPRESA: A NATALE C'ERA UN "CORNUTO" A CORTINA - UN CERVO, IN CERCA DI CIBO E PER NULLA IMPAURITO DALLA PRESENZA DEGLI ESSERI UMANI, SI È PRESENTATO AL MERCATO DI CORTINA D'AMPEZZO, DOVE I VENDITORI HANNO PERMESSO ALL’ANIMALE DI MANGIARE QUELLO CHE VOLEVA - POCHE ORE DOPO, IL CERVO SI È AGGIRATO TRA I TAVOLI ESTERNI DEGLI HOTEL, MENTRE I TURISTI SORSEGGIAVANO I LORO SPRITZ… – VIDEO

il cervo al mercato di cortina

Un cervo, completamente privo di timore e alla ricerca di cibo, ha fatto la sua comparsa al mercato di Cortina d'Ampezzo. I venditori ambulanti hanno gentilmente provveduto a nutrire l'animale, che, senza arrecare danni, ha poi fatto ritorno alle quote superiori.

Questo episodio non rappresenta una novità per gli abitanti di Cortina: in passato, un altro cervo era entrato in una stalla senza problemi, condividendo fieno e calore in compagnia di mucche, asini e galline.

