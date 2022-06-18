carlo calenda a l'aria che tira
RENATO BRUNETTA MARA CARFAGNA MARIASTELLA GELMINI
SALA DI ATTESA - UN MESE FA A NEW YORK C'E' STATO UN INCONTRO TRA IL SINDACO DI MILANO E DI MAIO - SALA, CHE HA SENTITO ANCHE CALENDA, CINGOLANI E LA CARFAGNA, HA CONFIDATO A PIU' DI UN INTERLOCUTORE DI AVERE GRANDE STIMA DI LUIGINO E POTREBBE PUNTARE A UNA SUA EVENTUALE SCISSIONE DAL M5S PER COSTRUIRE UN NUOVO POLO POLITICO RIFORMISTA E AMBIENTALISTA - D'ALTRA PARTE LA PROBABILE CONFERMA DEI DUE MANDATI IN CASA GRILLINA OBBLIGHERA' ALCUNE FIGURE INTENZIONATE A RESTARE NELLA POLITICA ATTIVA A TROVARE UNA CASA NUOVA...-
carlo calenda a l'aria che tira
RENATO BRUNETTA MARA CARFAGNA MARIASTELLA GELMINI
L’UOMO CHE HA SALVATO PORNOSTAR, STRIPPER E MIGNOTTONI: SI CHIAMA LEONID RADVINSKY ED E’ IL FONDATORE DI ONLYFANS - IL SUO PATRIMONIO (STIMA FORBES) AMMONTA A 1,1 MILIARDI DI DOLLARI - BARBARA COSTA: “COME QUESTO MISTERIOSO SIGNORE ABBIA POTUTO ACCUMULARE COSÌ TANTO DENARO È TEMA DI AMPIO E INCONCLUDENTE DIBATTITO. A 17 ANNI ERA A CAPO DI UNA PICCOLA IMPRESA DIGITALE. E POI HA GESTITO PORTALI CANALIZZANTI TRAFFICO VERSO SITI PER ADULTI. SI MALIGNA CHE SUO PADRE ABBIA FATTO FORTUNA NEGLI STATI UNITI COMMERCIANDO ALIMENTI PER ANIMALI, MA CHE IN REALTÀ FOSSE IMMENSAMENTE RICCO GIÀ NELLA NATIA ODESSA, GRAZIE A…”
MENTRE SUI GIORNALONI SI PARLA DI SCONTRI IDEOLOGICI TRA CONTE E DI MAIO, LUIGINO IERI ALLO STABILIMENTO FINCANTIERI DI CASTELLAMMARE A STRINGERE LA MANO AGLI OPERAI E A FARE CAMPAGNA ELETTORALE – DI MAIO, SEGUITO DA TUTTI I PESI MASSIMI DEL PARTITO DEMOCRATICO CAMPANO, SPIEGA: “CI SARÀ UN PERCHÉ, NELL’AMBITO DELLA MAGGIORANZA, IL PD SALE E NOI SCENDIAMO: FORSE NON ABBIAMO BEN CHIARE LE RICETTE PER LE PARTITE IVA, GLI IMPRENDITORI, I LAVORATORI”
GENERALI DIETRO LA COLLINA – DOPO LA SCONFITTA CALTAGIRONE CEDE IL 2,5 PER CENTO DELLE AZIONI E INIZIA A SMOBILITARE – “CALTARICCONE”, CHE IL 29 APRILE PORTÒ IL 9,95% ALL'ASSEMBLEA DELLA COMPAGNIA TRIESTINA, SAREBBE SCESO ATTORNO AL 7% NEL CAPITALE – PER SOSTITUIRLO NEL CDA SI VAGLIANO I PROFILI DI…
VIDEO! CHE RIMBA-BIDEN! - ALTRO VOLO PER IL PRESIDENTE AMERICANO. MA STAVOLTA LE SCALETTE DELL'AIR FORCE ONE NON C'ENTRANO. "SLEEPY JOE" PER ANDARE A SALUTARE UNA PICCOLA FOLLA CHE LO ACCLAMAVA E' CADUTO COME UNA PERA COTTA DALLA SUA BICICLETTA - DECINE DI AGENTI E DI GIORNALISTI SI SONO PRECIPITATI PER AIUTARLO A RIALZARSI, MENTRE LUI SI SBRACCIAVA: "STO BENE, STO BENE" - BIDEN HA DATO LA COLPA AI... - VIDEO
“QUANDO BERLUSCONI MISE LA FIGLIA BARBARA A CAPO DEL MILAN MI DIMISI. ERA IL GIORNO IN CUI ALFANO LASCIÒ FORZA ITALIA. SILVIO MI DISSE: “NON PUOI ANDARTENE ANCHE TU”. RISPOSI: “OBBEDISCO”, COME UN NOVELLO GARIBALDI” – LE CONFESSIONI DEL “CONDOR” GALLIANI: "LA MIA VITA INSIEME AL CAV È STATA COME NEL FILM "FUGA PER LA VITTORIA” MA NON CI DIAMO DEL TU - L’INCAZZATURA DI SILVIO PER L’ACQUISTO DI DESAILLY – IL NO ALLA CANDIDATURA A SINDACO DI MILANO: “IL CALCIO MI PORTA VIA TROPPO TEMPO” (IL SENATO GLIENE PORTA VIA DI MENO?)
CAFONALINO! – CHE CI FACEVANO MILLY CARLUCCI, ELISABETTA BELLONI E FRANCESCA VERDINI INSIEME IN CAMPIDOGLIO? ALLA CERIMONIA DEL PREMIO "ATENA DONNA 2022" TANTI VOLTI DELLA MEDICINA, DELLA CULTURA E DELLA POLITICA: LA DIRETTRICE DEL DIS HA CONSEGNATO IL RICONOSCIMENTO ALLA RETTRICE DELLA SAPIENZA, ANTONELLA POLIMENI, GIANNI LETTA HA PREMIATO IL PROFESSOR STANISLAO RIZZO, CHE SI È ANCHE CONFRONTATO CON GIULIO MAIRA E ANTONIO REBUZZI SULL’INTERAZIONE TRA ORGANI, RAGIONE E SENTIMENTI – LAURA MATTARELLA, ANNA FENDI, LUANA RAVEGNINI: TUTTI GLI OSPITI
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
AVETE AVUTO IL COVID? CI SONO UNA BUONA E UNA CATTIVA NOTIZIA – SECONDO UNO STUDIO CINESE PUBBLICATO SU “LANCET”, OLTRE LA METÀ DI CHI HA CONTRATTO IL VIRUS IN FASE ACUTA ACCUSA ANCORA DISTURBI DOPO 24 MESI. MA NON DISPERATE: I SINTOMI VANNO GRADUALMENTE ATTENUANDOSI NEL TEMPO - I PROBLEMI PIÙ SPESSO SEGNALATI SONO STATI LA STANCHEZZA GENERALIZZATA, FIATO CORTO E I DISTURBI DEL SONNO AL QUALE SI AGGIUNGONO STATI D’ANSIA A DEPRESSIONE – MA ANCORA NON È CHIARO COSA SUCCEDERÀ CON L’ARRIVO DELLE…