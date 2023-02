SALE A 711 IL BILANCIO DELLE MORTI DEL TERREMOTO IN TURCHIA: 284 NEL PAESE GUIDATO DA ERDOGAN, 427 NELLA VICINA SIRIA – GIORGIA MELONI ESPRIME SOLIDARIETÀ ALLE POPOLAZIONI COLPITE, MENTRE L’INGV SPIEGA COM’È AVVENUTO IL SISMA: “È AVVENUTO SULLA FAGLIA EST ANATOLICA, NEL PUNTO NEL QUALE CONVERGONO IL BLOCCO ANATOLICO, QUELLO ARABICO E QUELO AFRICANO” - VIDEO

SISMA TURCHIA:DA MELONI SOLIDARIETÀ A POPOLAZIONI COLPITE

(ANSA) - "Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue costantemente, aggiornata dal Dipartimento della Protezione Civile, gli sviluppi del devastante terremoto che ha colpito la Turchia, al confine con la Siria. Esprime vicinanza e solidarietà alle popolazioni colpite". Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi.

SISMA IN TURCHIA: ASSAD CONVOCA RIUNIONE D'EMERGENZA

(ANSAMed) - Il presidente siriano Bashar al Assad ha convocato stamani a Damasco una riunione d'emergenza del governo e dei capi delle agenzie della protezione civile e della sicurezza per coordinare gli interventi a seguito del terremoto che ha colpito nella notte le regioni del centro e del nord-ovest del Paese. Lo riferisce l'agenzia governativa siriana Sana.

SISMA TURCHIA: INGV, AVVENUTO SU PUNTO INCONTRO DI 3 PLACCHE

(ANSA) - E' stata una delle due grandi faglie presenti in Turchia, quella Est Anatolica, a scatenare il terremoto di magnitudo 7.8 avvenuto nella notte e che finora ha fatto registrare una ventina di repliche, la principale delle quali di magnitudo 6.7 e molte di magnitudo oltre 5.

"Il sisma è avvenuto sulla faglia Est Anatolica, nel punto triplo nel quale convergono il blocco anatolico, quello arabico e quello africano", ha detto all'ANSA il sismologo Alessandro Amato, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). "Lungo questa faglia - ha proseguito - avviene un movimento orizzontale, ossia di tipo trascorrente. E' una faglia che corre dal Mediterraneo verso Nord-Est, quasi fino al Mar Nero, e si ricongiunge con faglia Nord Anatolica che arriva fino a Istanbul".

La faglia "è probabilmente arrivata a deformare la costa. Si sono infatti osservate anomalie nel livello del mare in tre punti, in Turchia e a Cipro che hanno fatto scattare l'allerta tsunami. Per tutta la notte - ha detto ancora Amato abbiamo seguito la situazione attraverso i punti di osservazione in Turchia, Grecia e Cipro. In Italia l'arrivo di un'onda di tsunami era previsto intorno alle 6:30 nelle zone a Sud-Est, ma poi l'allerta è stata chiusa".

SISMA TURCHIA: MEDIA, ALMENO 427 MORTI IN SIRIA

(ANSA) - Almeno 427 persone hanno perso la vita nel nord della Siria a causa del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito nella notte le regioni sul confine turco. Lo ha fatto sapere la tv di Stato turca Trt. Sono almeno 284 le vittime nel sud est della Turchia dove c'è stato l'epicentro e 2.323 i feriti, ha fatto sapere il vice presidente turco Fuat Oktay.

