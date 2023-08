SALE IL NUMERO DI MORTI PER GLI INCENDI CHE HANNO DEVASTATO LE HAWAII: LE VITTIME SONO ALMENO 89, MA CI SONO ANCORA MIGLIAIA DI DISPERSI - QUELLO CHE HA DISTRUTTO L’ISOLA DI MAUI È L’INCENDIO PIÙ GRAVE NEGLI STATI UNITI DEGLI ULTIMI DECENNI – LA CATENA DI ERRORI DELLE AUTORITÀ: LA COMPAGNIA ELETTRICA NON HA STACCATO LA CORRENTE NELLE AEREE DOVE SI È PROPAGATO IL FUOCO E NESUNO HA FATTO SUONARE LE SIRENE...

1-INCENDI ALLE HAWAII, IL BILANCIO SALE A 89 VITTIME

(ANSA-AFP) - Sono almeno 89 le vittime accertate del devastante incendio ha distrutto la città hawaiana di Maui. Lo riferisce il governatore dello Stato, Josh Green, in una conferenza stampa, avvertendo che il bilancio "continuerà a salire. Vogliamo preparare le persone a questo".

Le fiamme hanno avvolto la cittadina la scorsa settimana, rendendo questo incendio il più grave negli Stati Uniti dal secolo scorso. La cifra appena raggiunta ha superato il bilancio dell'incendio del 2018 nel nord della California, che aveva provocato 85 morti.

2 - HAWAII DISTRUTTE DAGLI INCENDI, IL PEGGIOR DISASTRO DI SEMPRE: OLTRE 80 MORTI A MAUI, ALMENO MILLE I DISPERSI

[…] Ci sono infatti un migliaio di dispersi e i soccorritori non hanno ancora controllato l'interno delle case, dove molti potrebbero essere rimasti intrappolati, né terminato le ricerche in mare, dove diversi abitanti si sono gettati per sfuggire alle fiamme.

Per trovare i cadaveri si impiegano anche cani speciali. Quasi 1.500 persone invece sono ospitate in rifugi di emergenza. Intanto l'attorney general delle Hawaii Anne Lopez ha annunciato l'apertura di un'inchiesta sulle decisioni e sulle misure prese dalle autorità prima, durante e dopo gli incendi, e ha promesso di rendere pubbliche le conclusioni. […]

La società elettrica Hawaiian Elctric, ad esempio, pur essendo a conoscenza delle previsioni di potenti raffiche di vento e del pericolo incendi, non ha adottato quella che ormai è considerata la misura più efficace: staccare la corrente nelle aree a rischio, come fanno molti Stati Usa, a partire dalla California, dopo i devastanti roghi del 2017-2018.

Inoltre le sirene del sistema d'allarme non sono state attivate, mentre i messaggi di allerta sui telefonini non sono arrivati per mancanza di copertura. «È stata sottostimata la letalità e la velocità dell'incendio», ha accusato la deputata dem delle Hawaii Jill Tokuda.

«Non abbiamo imparato la lezione dall'uragano Lane nel 2018, ossia che gli incendi boschivi possono scoppiare a causa dei forti venti provenienti da sud», ha aggiunto. Ci sono ancora alcuni focolai, che nella notte hanno costretto ad una ennesima evacuazione nell'area occidentale dell'isola, ma la situazione appare sotto controllo. La Fema, l'agenzia federale Usa per la protezione civile, comincia a fare i conti dei danni e stima che saranno necessari almeno 5,5 miliardi di dollari per la ricostruzione a Maui. […]

