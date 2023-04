20 apr 2023 18:04

SALE LA TENSIONE PER ROMA-FEYENOORD – VENTI ULTRAS GIALLOROSSI SONO STATI TROVATI DALLA POLIZIA CON MAZZE, BASTONI E MARTELLI IN AUTO, NON LONTANO DALL'OLIMPICO, DOVE STASERA SI GIOCHERÀ IL RITORNO DEI QUARTI DI FINALE DI EUROPA LEAGUE. PORTATI IN CASERMA, SONO STATI IDENTIFICATI – UNA CINQUANTINA DI TIFOSI OLANDESI SI SONO RADUNATI IN UN PUB VICINO AL COLOSSEO, VEDRANNO IL MATCH LI’…