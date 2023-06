È SALITO A 16 IL NUMERO DELLE PERSONE FERITE NELL’ESPLOSIONE DEL PALAZZO DEL QUINTO ARRONDISSEMENT, A PARIGI. SETTE SONO GRAVI – L’EDIFICIO È CROLLATO E UNA DENSA NUBE DI FUMO NERO È VISIBILE IN TUTTA LA CITTÀ – LE TESTIMONIANZE DEI PASSANTI TERRORIZZATI: “NON HO MAI SENTITO NIENTE DI PIÙ FORTE” - VIDEO

Un'esplosione dovuta probabilmente al gas ha provocato un enorme incendio nel 5/o arrondissement di Parigi, in pieno centro, non lontano dal quartiere latino. Almeno un palazzo è crollato, una densa nube di fumo nero è visibile da tutta la città.

Sul posto stanno accorrendo pompieri e ambulanze. La facciata del palazzo in fiamme è crollata e ci sarebbero diverse persone bloccate all'interno dalle macerie. […]

La prefettura di Parigi, affermando che "al momento nessuna causa dell'esplosione è accertata", ha fornito un nuovo bilancio per il palazzo crollato: ci sono 16 feriti, di cui 7 in condizioni molto gravi. L'esplosione è avvenuta alle 17 nella place Alphonse Laveran, alla American Paris Academy, una scuola americana di moda e design.

I pompieri di Parigi hanno isolato tutto il quartiere dove si trova l'edificio crollato, è impossibile prendere la rue Saint-Jacques, che parte dalla Sorbona. Una ragazza che era nei paraggi al momento dell'esplosione ha testimoniato a Bfm Tv: "Non ho mai sentito niente di più forte", ha detto, aggiungendo di aver sentito "un forte odore di gas" nella zona.

Nel palazzo esploso ha sede la Paris American Academy, una scuola americana di moda e design. Si ignora il numero di persone che erano presenti nell'edificio. L'intero quartiere è transennato […]

