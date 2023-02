SALOON DEL LIBRO – LUIGI MASCHERONI (IL GIORNALE) RISPONDE A MIRELLA SERRI, CHE HA ACCUSATO LA DESTRA DI ESSERE ANDATA ALL'ASSALTO DEL SALONE DEL LIBRO DI TORINO: “NESSUN ASSALTO. È STATO IL RESPONSABILE DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI DEL SALONE DEL LIBRO A CHIEDERE UN INCONTRO COL MINISTRO DELLA CULTURA SANGIULIANO PER RISOLVERE LA SITUAZIONE DI STALLO CHE SI ERA CREATA NELLA NOMINA DEL DIRETTORE DELLA MANIFESTAZIONE – ERA TUTTO RISOLTO. POI PAOLO GIORDANO, CHE È UN RAGAZZINO CHE NON SA STARE A TAVOLA, SI È MESSO A FRIGNARE…”

Lettera di Luigi Mascheroni a Dagospia

Caro Dago,

ho letto l’articolo dell’amica e collega Mirella Serri sul presunto “assalto” della destra al Salone del Libro di Torino. Spiace, ma si tratta di un pezzo fazioso, e va bene; ma soprattutto disonesto. Non esiste alcun assalto al Salone (così come non esiste alcun fascismo in Italia, peraltro).

È stato il Salone del libro - attraverso il suo responsabile delle Relazioni istituzionali - a chiedere un incontro col ministro della Cultura perché si provasse a risolvere la situazione di stallo che si era creata nella nomina del prossimo direttore della manifestazione. E il ministro ha agito benissimo, sciogliendo l’impasse; ha dato l’ok a Paolo Giordano, voluto soprattutto dai privati. Fine.

Era tutto risolto. E poiché attualmente i consulenti del direttore del Salone sono ben 17, ha suggerito (non imposto) di coinvolgere anche tre persone (ripeto: 3, non 17) che fossero di area culturale/politica diversa rispetto al blocco dei consulenti (che attualmente è una sorta di congresso ombra del Pd, corrente massimalista…). Tutto qui.

Poi Paolo Giordano, che è un ragazzino che non sa stare a tavola, oltre che scrittore inadatto a organizzare alcunché, si è messo a frignare, minacciando di andarsene con il pallone perché l’arbitro della partita non lo poteva decidere lui. Ed è saltato tutto. Poi la sinistra dei giornaloni democratici e antifascisti ha fatto il resto, montando la cagnara e i piagnistei. Cui Mirella Serri si è accodata. Tutto prevedibile, scontato e - se permetti - un po’ noioso.

Grazie per l’ospitalità

