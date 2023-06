11 giu 2023 16:10

SALTATA LA CORRENTE, FINITO IL DIVERTIMENTO – 11 PERSONE SONO RIMASTE SOSPESE A TESTA IN GIÙ SULLE MONTAGNE RUSSE IN UN PARCO DIVERTIMENTI CINESE PER COLPA DI UN BLACK OUT – I POVERETTI SOSPESI NEL VUOTO HANNO DOVUTO ASPETTARE MEZZ’ORA PRIMA CHE IL PROBLEMA ELETTRICO SI RISOLVESSE E LA GIOSTRA POTESSE RIPARTIRE - VIDEO!