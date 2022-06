21 giu 2022 16:20

UN SALTO DA RECORD - RUT LINNEA LARSSON E' DIVENTATA LA DONNA PIU' ANZIANA A LANCIARSI CON IL PARACADUTE - A 103 ANNI E 259 GIORNI, SI E' BUTTATA CON UN PROFESSIONISTA MENTRE FIGLI, NIPOTI E PRONIPOTI L'ASPETTAVANO A TERRA - MENTRE ERA IN ARIA, HA VOLUTO ASCOLTARE "TRY YOUR WINGS" - L'ANZIANA SI E' APPASSIONATA AI VOLI A 90 ANNI, QUANDO HA PROVATO PER LA PRIMA VOLTA IL PARAPENDIO, E... -